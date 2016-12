Laghetto, de Gramado, assumirá hotel Mercure Manhattan, na Capital

Caixa-Forte 31/12/2016 | 06h30 Atualizada em

Movimentação no setor de hotelaria.A Laghetto Hotéis, de Gramado, anuncia que, a partir de abril de 2017, assumirá a gestão do Mercure Manhattan, em Porto Alegre. Hoje sob a bandeira Accor, o hotel no bairro Moinhos de Vento passará a chamar-se Laghetto Vertice Manhattan.



Será o primeiro do grupo com a bandeira Vertice, focada no público corporativo. Conta com 168 apartamentos, piscina aquecida, centro fitness e sauna. A Laghetto Hotéis, maior da Serra, já possui nove hotéis – sete em Gramado, um em Bento Gonçalves e um em Porto Alegre (o Laghetto Viverone Moinhos), num total de 1.025 apartamentos.



Em 2017, a rede pretende ainda inaugurar dois novos hotéis, em Gramado e em Canela.