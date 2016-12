Intercity Caxias sediou 323 eventos sociais e corporativos em 2016 

Caixa-Forte 29/12/2016 | 13h48 Atualizada em

Para manter o número de clientes, o Intercity Caxias baixou o valor da diária média em 6%. Resultado? O hotel comemora o fechamento de 2016 com a manutenção no volume de hóspedes, além de aumento em eventos sociais e corporativos.



Mesmo em ano de crise, o Intercity ainda é o líder da categoria na cidade, orgulha-se o novo gerente geral, Tomáz Corrêa.



– Apesar de enfrentarmos um ano de crise, terminamos 2016 dentro do orçamento em ocupação do hotel. Isso foi possível devido às estratégias de reposicionamento dos preços e eventos captados por nosso time – analisa.



O faturamento do restaurante do hotel avançou 6%. Pudera: o Intercity sediou 323 eventos sociais e corporativos que ocuparam as salas do empreendimento ao longo de 2016.