Inflação de Caxias do Sul acumula alta de 7,95% em 2016 

Números 21/12/2016 | 13h26 Atualizada em

A inflação de Caxias do Sul foi de 0,21% em novembro. Dos 320 subitens analisados, 116 aumentaram de preços, 58 tiveram valores reduzidos e 146 permaneceram com os mesmos preços. Com a variação positiva de novembro, a inflação no município chega a 8,58% em doze meses. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Cesta básica aumentou 10,36% em doze meses em Caxias do Sul

Crise prolongada gera impasse nas relações trabalhistas em Caxias



No ano, a inflação alcança 7,95%. Os preços na área da habitação (3,10%), alimentação (2,04%) e saúde e higiene pessoal (1,58%) foram os que mais subiram. Os dados são medidos pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) da UCS.



O IPCA, que mede a inflação no país, ficou em 5,97% em novembro. No documento divulgado pelo IPES, os economistas apontam que "o cenário econômico brasileiro ainda inspira cuidados, principalmente em razão de que a economia parece não responder aos estímulos para retomar o crescimento". Destaca ainda que a eleição de Donald Trump causa "incerteza e contamina os mercados".