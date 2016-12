FSG, de Caxias do Sul, adquire Faculdade Cesuca, de Cachoeirinha

Caixa-Forte 23/12/2016 | 15h57 Atualizada em

Com sede em Caxias e adquirida em março de 2015 pela Advent International, grupo de investidores norte-americanos, a FSG – Centro Universitário da Serra Gaúcha quer fortalecer-se no mercado do ensino superior.



A instituição anunciou nesta sexta-feira a aquisição da Faculdade Cesuca, localizada em Cachoeirinha (RS).A compra está alinhada com a proposta de criar um novo grupo educacional no país, com a ampliação da presença geográfica e a oferta de cursos presenciais e a distância em todo o território nacional.



– O plano de ampliação tem como objetivo o investimento em instituições de ensino superior de médio e grande portes de todas as regiões do Brasil, que possuem marca forte, altos padrões de qualidade e posições de liderança – revelou o diretor de Aquisições do grupo, Marcos Salvador Teixeira.

A 20 quilômetros de Porto Alegre, a Faculdade Cesuca atua no ensino superior há 12 anos, atendendo 2,6 mil estudantes em cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Com a aquisição, a FSG pretende abrir novos cursos nas áreas de Saúde e Exatas, e ampliar e modernizar a infraestrutura.



Com matriz em Caxias do Sul e uma unidade em Bento Gonçalves, a FSG atua na educação superior desde 1999, com a oferta de mais de 100 cursos de graduação, pós-graduação e extensão. A partir da aquisição da Faculdade Cesuca, o grupo passa a contar com mais de 11 mil estudantes.