Consumidores projetam ceia natalina menos farta neste ano

Seu bolso 23/12/2016 | 07h03 Atualizada em

A fartura que é característica de boa parte das ceias natalinas será menor neste ano. Conforme pesquisa realizada pela Boa Vista SCPC, 47% dos consumidores projetam um jantar "mais magro" no próximo sábado, reflexo direto do prolongamento da crise econômica do país. Pelo levantamento, 42% das pessoas esperam manter o padrão de ceia do ano passado e apenas 11% têm expectativa de fartura maior.



Leia mais

Cesta básica aumentou 10,36% em doze meses em Caxias do Sul

Crise prolongada gera impasse nas relações trabalhistas em Caxias

Inflação de Caxias do Sul acumula alta de 7,95% em 2016



Nos supermercados de Caxias, o reflexo desse comportamento já começou a aparecer. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Caxias do Sul (Sindigêneros), Eduardo Slomp, relata que a maioria dos consumidores — cerca de 70% — deve deixar as compras para esta sexta-feira e para o sábado. Quem já está providenciando a ceia, porém, mostra cautela:



— Percebemos, nesses 30% que já estão comprando, que o consumidor em geral está segurando bastante o dinheiro. O pessoal não deixa de gastar, de comer com a família, mas a ceia não vai ser aquela de antigamente — analisa Slomp.



Na manhã da última quarta-feira, o motorista Valdir Prado, 60 anos, comprava parte da ceia natalina de sua família no Big. Para economizar, levava no bolso dois folhetos de supermercados — um do próprio Big e outro do Zaffari. Dessa forma, além de comparar preços, conseguiu aproveitar as promoções dos dois estabelecimentos:



— Sempre que posso, tento economizar. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, como as coisas vão ficar nesse país. Qualquer centavo economizado, então, já vale — ensina Prado.



A ceia da família do motorista será na praia Torres Sul neste ano e deve reunir cerca de 15 pessoas. Prado ficou responsável por levar uma das três aves natalinas, mostrando que a divisão de gastos é outra importante estratégia para economizar neste final de ano.



Estima-se que 850 mil aves natalinas (peru, chester, tender e frangão) sejam vendidas neste final de ano em todos os supermercados do Estado, aponta pesquisa da Associação Gaúcha de Supermercado (Agas). Já os panetones devem somar 4 milhões de unidades comercializadas.



"Pesquise muito. Ainda há muita disparidade de preço"



A velha máxima de pesquisar muito antes de comprar ainda é uma das maneiras mais eficazes de economizar. Para isso, é importante ressaltar, não vale olhar apenas qual estabelecimento conta com mais promoções:



— Muitos lugares colocam dois, três itens em promoção, mas aumentam o preço de outros. Assim, a economia não compensa. É válido comprar os itens em promoção, mas é preciso comparar os demais também — ensina Roberto Birch Gonçalves, diretor do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) da Universidade de Caxias do Sul (UCS).



Gonçalves ressalta ainda que, como o dólar esteve em alta durante boa parte deste ano, muitos itens que vêm do Exterior estão bem mais caros do que os nacionais. Evite, portanto, os importados. Investir em alimentos da estação é mais um conselho do especialista. Confira abaixo outras dicas para economizar neste Natal.



COMO ECONOMIZAR



NA CEIA DE NATAL

:: Verifique o número de pessoas e controle para que a "mesa farta" não vire um festival de sobras e desperdício.

:: Se for ao mercado cheio e movimentado, respire fundo e tenha tranquilidade, pois o estresse e a pressa podem te levar a pegar os produtos mais caros.

:: Para ter itens mais frescos e baratos, vá a feiras livres de seu bairro.

:: Ao comprar itens em grande quantidade, como carnes e bebidas, vá a mercados atacadistas e aproveite as promoções.

:: Troque alimentos e bebidas caros e importados por itens nacionais e mais baratos, sem perder no sabor ou na qualidade.

:: Divida as despesas entre os familiares e amigos para que os anfitriões não precisem arcar com tudo sozinhos.

:: Cada um pode levar um prato ou uma bebida — além de ficar leve para o bolso, aumenta a diversidade de pratos saborosos.

:: Evite pagar alimentos no cartão de crédito ou fazendo parcelamentos, afinal no início de 2017 há outras despesas, como IPTU, IPVA e material escolar. O acúmulo de parcelas pode levar ao descontrole financeiro.



NA COMPRA DE PRESENTES

:: Faça uma lista com os nomes de quem vai presentear e o quanto pretende gastar, assim você não corre o risco de extrapolar.

:: Por menos tempo que tenha disponível, pesquise preços em pelo menos três lugares diferentes. Utilize a internet como fonte de pesquisa.

:: Negocie sempre, sem pressa e com bom humor. Se for pagar à vista, não tenha vergonha de pedir descontos. Valorize seu dinheiro.

:: Após o Natal é comum haver liquidações e promoções, portanto, se puder deixar para presentear neste período, encontrará bons preços.



Fonte: DSOP Educação Financeira