Confirmada estreia do Andreazza no bairro Cidade Nova, em Caxias

Caixa-Forte 28/12/2016 | 06h30 Atualizada em

Após a abertura com sucesso da 25ª filial em setembro passado, no bairro Bela Vista, o Super Andreazza já tem data para enfileirar os carrinhos em seu novo supermercado caxiense em 2017.



A rede varejista confirma para março a inauguração de sua unidade no bairro Cidade Nova, representando nova opção nas gôndolas nessa região que cresce, além de mais empregos.



Será a 26ª operação do grupo, que possui outros cinco empreendimentos com a bandeira Vantajão, rede adquirida neste ano pelo Andreazza, gerando no total 2,5 mil vagas de trabalho, terceira maior empregadora da cidade, só atrás de Marcopolo e Randon.