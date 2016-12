Caxias fecha 4.421 empregos no acumulado do ano, aponta Caged

Caixa-Forte 29/12/2016 | 17h08 Atualizada em

Com a chegada do final de ano, o quadro de fechamento de empregos deu lugar à geração de postos? Ledo engano. Conforme números divulgados nesta quinta-feira pelo Caged, Caxias do Sul perdeu em novembro 341 vagas de trabalho.



A indústria de transformação continua liderando os desligamentos, atrás de serviços e construção civil. A notícia boa, influenciada pela proximidade do Natal, é a geração de 229 oportunidades pelo comércio local no último mês.



Com esses dados, a cidade acumula nos 11 meses de 2016 o fechamento de 4.421 empregos, alcançando 8 mil vagas extintas ao longo dos últimos 12 meses. Nesse último comparativo, chama a atenção o número de 5.347 empregos encerrados apenas na indústria caxiense.



Ainda faltam as informações de dezembro para termos uma radiografia completa de 2016. Mas ficará marcado na história como o ano do desemprego para a cidade do emprego.