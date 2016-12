Bar Secreto aposta no clima de suspense em Caxias do Sul

Caixa-Forte 23/12/2016 | 06h30 Atualizada em

O clima de suspense permeia a chegada de um empreendimento gastronômico a Caxias do Sul que segue tendência de grandes centros urbanos. Apesar do mistério que integra a estratégia de marketing na estreia, o Bar Secreto Wine & Beer acaba de abrir as portas e já vem sendo descoberto e frequentado por apreciadores. Foram gerados cinco empregos, mas o time será vitaminado à medida em que o Secreto deixar de ser secreto.



Idealizado pelo casal Karina Dutra e Fabio Leandro Centenaro – donos da consolidada pizzaria Nella Pietra –, o espaço prima pelo estilo rústico da decoração e tem uma carta não óbvia de vinhos e espumantes – oferecidos inclusive em taças –, além de cervejas e chopes artesanais, de marcas como a Imaculada. A proposta é atrair o público para o happy hour pós-trabalho, já que abre às 18h, sem que o cliente precise se produzir. Fecha impreterivelmente à meia-noite.



– Nossa proposta é tornar a celebração aos vinhos e às boas cervejas um momento leve, sem frescura, mas com ajuda de sommelier, com gastronomia simples, mas bem executada. Secreto? Sim, por enquanto. Quando deixar de ser, o nome continuará atendendo nossa proposta, pois teremos vinhos, cervejas e gastronomia ¿do dia¿, secretamente revelados aos frequentadores – explica Karina, também idealizadora da decoração.



No menu, cortes de Angus na grelha ao estilo uruguaio (leia-se parrilla, pilotada neste início pelo proprietário), tábua de frios, pizza individual, queijo assado com mel, hambúrguer-gourmet, bife de chorizo, carne dry-aged (maturada a seco), entre outros. As mesas são dispostas também em uma área externa, em frente ao bar.

Onde fica o Secreto? Faça a reserva pelas redes sociais do bar e descubra. Os preços não são impeditivos. Funciona de terça-feira a sábado, com exceção das vésperas de Natal e Ano-Novo.

As mesas são dispostas também em uma área externa, em frente ao bar Foto: Marcelo Garibaldi / Divulgação