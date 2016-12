Aeroporto de Caxias recebe 180 novas poltronas

Caixa-Forte 28/12/2016 | 18h00 Atualizada em

O Aeroporto Regional Hugo Cantergiani recebeu e instalou nesta terça-feira à noite 180 novas poltronas na sala de embarque e no saguão.



Incluindo os assentos reformados doados pela CIC em agosto, que foram realocados no saguão de desembarque e observatório de aeronaves, agora são 230 poltronas, quase triplicando a capacidade de acomodar passageiros, comemora Marcos Borges Fortes Arguelles, diretor executivo do terminal de Caxias.



O lote de poltronas foi adquirido pelo Departamento Aeroportuário do Estado (DAP), por meio de licitação, integrando plano de manutenção de aeroportos. O investimento é de R$ 77,4 mil. Para a remodelação dos assentos, que estavam rasgados, a CIC havia gasto R$ 3 mil.



Com movimento médio diário de 600 pessoas, o aeroporto de Caxias merece passar uma imagem mais positiva em sua principal porta de entrada e saída de turistas a passeio e negócios.