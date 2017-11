Sociedade por João Pulita

SOCIAL 01/11/2017 | 06h15 Atualizada em

Os artistas plásticos Rafael Dambros, Mona Carvalho e Daniela Antunes prestigiaram o vernissage deMaria Tomaselli, sábado, na Cubo Galeria de Arte Contemporânea Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Dody Sirena e Lírio Parizotto na concorrida noite de gala filantrópica realizada na Casa NTX, emPorto Alegre, com a chancela das Voluntárias pela Vida Foto: Nattan Carvalho / Divulgação

Princesa

A pequena Ingrid Quadros Silvestre, voltará, dia 18, ao centro das atenções da família e dos amigos. Tudo por conta das comemorações ao redor de seu segundo aninho. A filha de Ronaldo Silvestre e Ana Cristina Quadros Silvestre ganhará reunião em festa temática, com direito a castelos e carruagens, nos jardins do complexo Fabbrica.

Neuza Brugali ladeada pelos filhos, Luiz Otavio Brugali, Rochele Brugali de Rezende e CarlosAlonso Brugali, no almoço festivo que marcou os 80 anos de Neuza, domingo, nos salões da AABB de Garibaldi Foto: Candida / Divulgação

Babeiro

A fotógrafa Cláudia Maccagnan realiza, hoje, no Shopping San Pelegrino, uma exposição recheada de fofuras. Tudo por conta da exposição Banhos de Leite. Nas imagens que ficarão expostas até o dia 15, Cláudia retrata bebês com idades entre seis meses e um ano banhando-se em leite numa alusão explicita ao período da amamentação. Entre as fotografadas estão as crianças das mamães Fabiana Koch, Juliana Marzotto, Sandra Zurlo, Patrícia Corso e Fernanda Crosa Remussi.



Love

Radicados nos Estados Unidos, Jéssica Madalosso Michelon e Marcus Braghini, retornam à terrinha para trocar alianças e juras de amor. A solenidade ao redor dos noivos, agendada para o dia 11, terá o altar da Igreja São Francisco de Assis com sequência festiva nos salões do Don Claudino. A noiva é filha de Ademar Michelon e Maria Helena Madalosso e o noivo é filho de Paulo Romano Braghini e Rubia Braghini.

Verônica Daros e Felipe Tondo Pereira foram presenças no jantar Divas que movimentou os salões do Recreio da Juventude Foto: Emerson Pereira / Divulgação





Anfitriões do projeto gastronômico e cultural Divas, os presidentes executivos do Recreio da Juventude, Tatiana e Eduardo Menezes ainda colecionam elogios pelo evento Foto: Emerson Pereira / Divulgação

Jocimara e Sandro Trentin também aplaudiram o jantar show Divas no Recreio da Juventude Foto: Emerson Pereira / Divulgação

Fabiana Fortes realizou desfile de sua Moda Fitness e contou com a estonteante beleza da MissRio Grande do Sul Be Emotion 2017, Juliana Mueller Foto: Fábio Campelo / Divulgação

João Felipe Pretto e Tiago Giacometti comemoraram os dois anos da marca Camppanario e apresentaram acoleção de verão 2018 ao vespertino do domingo Foto: Jucimar Milese / Divulgação