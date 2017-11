Prove torta invertida de tomates

Salgado 01/11/2017 | 10h21 Atualizada em

Ingredientes

2 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de manteiga

1 dente de alho grande em fatias finas

400 g tomates-cereja

1 envelope de tempero e sabor Legumes

2 ramos de tomilho

6 folhas de manjericão fresco

1 massa folhada (300 g)

folhas verdes para acompanhar

Modo de preparo

1. Em uma assadeira redonda antiaderente (24 cm de diâmetro, com bordas baixas) polvilhe o açúcar, coloque a manteiga aos pedaços, espalhando por toda a assadeira, e o alho.

2. Coloque a assadeira sobre a chama do fogão e aqueça-a delicadamente, para que a manteiga e o açúcar derretam. Distribua os tomates, polvilhe com o tempero e Sabor e leve para assar em forno alto (220°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos, ou até que os tomates estejam macios e dourados. Retire do forno e distribua o tomilho e o manjericão.

3. Abra a massa folhada e cubra os tomates, encaixando-a bem sobre eles (colocar a massa junto aos tomates e pressionar as bordas da massa para o fundo da forma, como se fosse uma coberta).

4. Faça pequenos furos sobre a massa com a ponta de uma faca e retorne a assadeira ao forno alto (220°C), preaquecido, até que a massa esteja seca e bem dourada. Vire a torta ainda quente sobre um prato de servir e acompanhe com salada de folhas.

DICAS:

- A torta deve ser desenformada ainda quente para não grudar e pode ser servida quente ou morna.

- Deve ser assada em forno alto, para evitar a formação de líquido em excesso.

- Ao levar a assadeira à chama do fogão use luva térmica para segurá-la, pois as bordas ficarão aquecidas.