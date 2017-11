Agenda: Nei Lisboa faz show nesta sexta em Caxias

Música 01/11/2017 | 09h20 Atualizada em

Nei Lisboa (foto), juntamente com a Salvagni Big Band, faz show sexta, às 21h, no Teatro Murialdo (Rua Flores da Cunha, 1.740), em Caxias. No repertório de Nei, grandes orquestras de jazz que marcaram época na primeira metade do século passado, como Uma Era de Ouro, de Duke Ellington, e clássicos eternizados por crooners como Frank Sinatra. Já a Salvagni Big Band vem ancorada na larga experiência do maestro Gilberto Salvagni.

Os ingressos custam R$ 90 nas lojas Multisom e no site blueticket.com.br. Estudantes e idosos pagam R$ 45.