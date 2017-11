Agenda: Espetáuclo "Reencontros de Natal" ocorre nesta quarta, em Gramado

Natal 01/11/2017 | 09h21 Atualizada em

Dentro da programação do 32º Natal Luz, ocorre nesta quarta às 21h30min, no Lago Joaquina Bier (Rua Leopoldo Rosenfeldt), em Gramado, o espetáculo Reencontros de Natal, que apresenta a comum cena dos filhos e netos deixando as casas das famílias para viajarem pelo mundo em busca de novas experiências, e mostra que a época de Natal é de reencontro. A apresentação conta com canções natalinas, artistas, músicos, cantores, atores e show pirotécnico.

Os ingressos variam de R$ 130 a R$ 300 no site www.natalluzdegramado.com.br, nos terminais para venda on-line instalados na Rua Coberta (das 11h às 21h) e na bilheteria central na ExpoGramado.