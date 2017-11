Agenda: Centro de Cultura Ordovás recebe nesta quarta dois trabalhos dos bailarinos da Cia. Municipal de Dança

Dança 01/11/2017 | 09h06 Atualizada em

Dentro da programação do 8º Caxias em Movimento, a Sala Valentim Lazzarotto (Rua Luiz Antunes, 312, no Centro de Cultura Ordovás) recebe nesta quarta, às 20h, dois trabalhos dos bailarinos da Cia. Municipal de Dança. A primeira apresentação é Eu Só Tenho Certeza de que Eu Não Tenho Certeza (de Nada), do artista Pedro Coelho, que reúne características da performance e utiliza referências do trabalho do fotógrafo Kyle Thompson, suas vivências e escritos pessoais, para levar à cena questionamentos, medos e incertezas.

Após, Paula Giusto e Uyara Camargo sobem ao palco para mostrar Tutorial, que aborda a possibilidade de desprogramar os movimentos e de sinalizar um protótipo do gesto, no qual o corpo é banalizado em função de uma coreocenografia que satisfaça o senso comum ou os ditames do que seja a dança contemporânea.

Os ingressos para as apresentações custam R$ 10. Estudantes, idosos e servidores municipais pagam R$ 5.