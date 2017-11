3por4: Terceira edição do Barbecue Festival está marcada para o dia 19, em Caxias

Churras 01/11/2017 | 09h34 Atualizada em

Atenção, amantes da carne na brasa! A terceira edição do Barbecue Festival está marcada para o dia 19, em Caxias. Uma das principais novidades da programação que ocupará o Parque de Eventos da Festa da Uva é a presença da chef Clarice Chwartzmann (foto), grande entusiasta da presença feminina no comando dos espetos. À frente do projeto A Churrasqueira, Clarice tem ganhado adeptas ao redor do Brasil ao ensinar dicas valiosas para preparar aquela aquele churras de responsa. Em Caxias, ela vai comandar um costelão no fogo de chão, bem à moda gaúcha.

O festival começa ao meio-dia e vai contar com 12 estações, abordando diferentes técnicas do churrasco sob comando de vários chefs. Além da carne, haverá chope, café e música com Fher Costa e Banda e The Juke Joint Band. Entrada é franca.