3por4: Noitada Cultural ocorre  neste sábado em Bento Gonçalves

Inspirada nas viradas culturais realizadas em grandes centros urbanos, Bento Gonçalves formatou sua própria Noitada Cultural. Os artistas locais comandam a programação, que vai rolar entre as 15h deste sábado e as 3h de domingo. As atrações se misturam por locais como a Fundação Casa das Artes, a Rua Coberta, a Praça Ismar Scussel e o Museu do Imigrante (que vai realizar até mesmo uma confraternização ao estilo filó, onde cada pessoa pode levar um prato para dividir com a galera, no sábado à noite). A Noitada Cultural também marca a estreia da iniciativa Mercado de Rua, que será montada das 10h30min às 17h do sábado, na Praça do Museu, e contará com a participação de vários brechós e banquinhas alternativas.

Música, teatro, cinema, dança, artes visuais e até literatura estão entre as atrações das 12 horas de Noitada. Entre os destaques, espetáculos como o show da Raio X, às 20h, na Praça Ismar Scussel; a peça Um ensaio aos homens dos pés descalços, às 21h30min, no Palco do Museu do Imigrante; e o Coral Famiglia Trentina, às 22h30min, no Auditório I.

Veja a programação completa em http://bit.ly/2yX8dxZ.

Entrada é franca. Informações pelo (54) 3454-5253.