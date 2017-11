3por4: Inscrições para novas turmas do curso Criatividade.ZIP ocorre até sexta-feira

Coletivo Flow 01/11/2017 | 09h21 Atualizada em

O Coletivo Flow, de Caxias, é um espaço dedicado a promover a desconstrução de ideias prontas, devolvendo ao mundo pessoas mais capazes de inovar. Uma das iniciativas que está rolando por lá é o curso Criatividade.ZIP, com inscrições abertas até esta sexta-feira para novas turmas. A ministrante será a designer Pamela Machado, que promete conduzir uma missão exploratória e imersiva pelas ferramentas que auxiliam na geração de insights, ensinando a aplicar a criatividade com intenção. O curso tem ainda participação do ator Davi Souza e da psicóloga Edgmara Giordani.

Estão sendo oferecidas duas turmas, com horários no vespertino (17h às 19h) e à noite (19h30min às 21h30min). O Coletivo Flow fica na Rua Tronca, 2.660, sala 1005.

Mais informações sobre o Criatividade.ZIP estão em https://goo.gl/4PUuVW.