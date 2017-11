3por4: Associação Criança Feliz de Caxias participou de oficina de criação coletiva com temática voltada à Áfica na tarde desta terça

Etnias 01/11/2017 | 09h30 Atualizada em

Olha que bonito o painel confeccionado pela gurizada da Associação Criança Feliz de Caxias, durante a tarde de terça. O grupo de alunos da instituição participou de uma oficina de criação coletiva com temática voltada à África. A aula especial foi ministrada pelo artista plástico senegalês Ousmane Mathurin Ndiaye. Ele traçou o contorno e depois as crianças e adolescentes coloriram a tela. O trabalho retrata os rostos das diferentes etnias africanas (Senegal, Nigéria, Gana, Quênia e Mali) e tem mais de dois metros de largura. O painel ficará exposto na sede da Criança Feliz durante a Semana da Consciência Negra, de 20 a 24 de novembro.

Ousmane trouxe roupas típicas, esculturas e inclusive música senegalesa para animar a galerinha. A tarde contou ainda com a presença do antropólogo Cristiano Sobroza Monteiro. A baita iniciativa foi da Associação Criança Feliz em parceria com o coletivo Math Art.

Ainda em novembro, a entidade deve receber o grafiteiro e educador social Andrigo Fernando Martins Barbosa. Ele vai abordar a temática indígena.