Tião Carvalho celebra a cultura maranhense em show que ocorre nesta quinta, em Caxias

Música 25/10/2017 | 09h39 Atualizada em

Um Brasil mais pluralizado é apresentado no show de Tião Carvalho, que ocorre amanhã, em Caxias do Sul. Radicado em São Paulo há 30 anos, o maranhense se une ao grupo Três Marias, de Porto Alegre, para cantar um Brasil mais rico, mais ancestral e, claro, mais maranhense.

A proposta é trazer o universo da cultura popular através de um repertório autoral que vem recheado de composições de artistas de nome, como João do Vale, Chico Maranhão e Josias Sobrinho.

Tião Carvalho é, assim como seu trabalho, uma mistura de vários artistas, atuando como músico, compositor, cantor, dançarino, ator, brincante, capoeirista e educador, e trazendo, por meio de sua música, diferentes ritmos tradicionais e expressões afro-brasileiras que fazem parte de sua história e origem.

– São composições simples, mas é um trabalho que traz certa regionalidade, algo de Brasil mesmo. A ideia é trabalhar com alguns gêneros musicais não tão difundidos, como o Bumba-meu-boi, o maracatu, o baião, o frevo, o reggae maranhense, etc. – explica Tião.

Pesquisador dos ritmos brasileiros, Tião foi um dos pioneiros em levar o forró para São Paulo nos anos 1980. Fundador do grupo Cupuaçu, do qual é diretor, realiza a Festa de Bumba Meu Boi no Morro do Querosene, em São Paulo, desde 1986, um ritual que festeja a tradição maranhense. Este ano, conquistou o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para a Cultura na categoria música.

O grupo Três Marias, composto por Andressa Ferreira, Gutcha Ramil e pelos caxienses Leonel Costa e Marielle Costa, também traz em seu trabalho traços de uma cultura que, ao misturada, torna-se mais rica.

Abordando expressões afro-brasileiras e dando voz à um brasil mais diverso, os cantores buscam, na apresentação, se aproximar do público não apenas fisicamente, mas de forma subjetiva:

– Essa brasilidade, a relação, o humor, essa coisa mais humanista de estar lidando com pessoas, com públicos diferentes, com suas questão sociais e culturais é algo forte no show. O nosso som tem cunho social, mas também é muito alegre – reflete o artista.

Programe-se

O quê: Show Tião Carvalho Convida.

Onde: Teatro do Sesc (Rua Moreira César, 2462).

Quando: nesta quinta, às 20h.

Quanto: R$ 15 (comer-ciários), R$ 15 (estudantes, idosos e classe artística), R$ 30 (público em geral). Os ingressos podem ser adquiridos no Sesc.