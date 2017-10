Tiago Iorc faz show em Caxias no sábado

Agenda 15/10/2017 | 14h53 Atualizada em

O músico Tiago Iorc retorna para Caxias do Sul no próximo sábado para se apresentar seu show Troco Likes, na All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13.351), às 23h. Iorc conquista cada vez mais espaço na cena brasileira ao dialogar com a música pop e trilhas sonoras, com sons contemporâneos de caráter autoral.

Leia Mais:

3por4: Outubro Rosé da Boccati ajuda Banco de Perucas de Caxias do Sul

Os ingressos estão à venda nas lojas Multison, na Conexão Urbana ou pelo site blueticket.com.br/20788/Tiago-Iorc/. Os valores são R$ 60 (pista), R$ 70 (mezanino), R$ 80 (camarote) e R$ 120 (frot vip). Estudantes e idosos pagam meia-entrada.