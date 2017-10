Tiago Iorc apresenta show da turnê "Troco Likes", neste sábado, em Caxias

Música 20/10/2017 | 10h22 Atualizada em

Tiago Iorc não é gaúcho por pouco. Com pais nascidos no Rio Grande do Sul, nasceu em Brasília, mas cresceu zanzando por aí: chegou a morar na Inglaterra e nos Estados Unidos, e, no Brasil, em Passo Fundo, Curitiba e no Rio, onde vive atualmente. Na esteira de hits como Coisa Linda, Amei Te Ver, Alexandria e Bang, esta última uma releitura em voz e violão do sucesso explosivo de Anitta, o cantor volta a Caxias do Sul neste sábado para apresentar a turnê do disco Troco Likes, lançado em 2015. A apresentação está marcada para as 23h, no All Need MasterHall.

Leia mais

3por4: Tiago Iorc e Milton Nascimento se reúnem no interior de São José dos Ausentes para tocar projeto

Frei Jaime: Continuar acreditando

Que tal provar cheesecake raw de caju e mirtilo?

Com 31 anos de idade e nove de carreira, Iorc começou a fazer sucesso cantando em inglês, mas foi migrando para o português a fim de se aproximar mais do público brasileiro. Tem quatro álbuns de estúdio gravados: Let yourself in (2008), Umbilical (2011), Zeski (2013) e Troco Likes (2015), primeiro inteiramente em português.

O rapaz, que já tocou em palcos internacionais, como o festival SXSW (Texas), o Rockwood Music Hall (Nova York), o Toronto Music Festival (Canadá), o Grand Mint Festival (Coreia do Sul) e o Vodafone Music Fest (Lisboa), acaba de ser indicado ao Grammy Latino pela música Trevo (Tu), em parceria com a dupla AnaVitória. Caxias é a terceira cidade do giro gaúcho de Iorc, que já passou por Santa Cruz do Sul no dia 7, e Gramado, nesta sexta. No dia 8 de dezembro, ele faz show em Porto Alegre ao lado de Milton Nascimento. Os dois, que farão turnê juntos, estiveram há duas semanas em São José dos Ausentes para a gravação do clipe da recém-lançada canção Mais Bonito Não Há.



EM ATLÂNTIDA, ERA O TITI*

Conheci o Tiago Iorc antes mesmo de entrevistá-lo para o show que fez em 2009 em Caxias do Sul. Na verdade, conheci o Titi, mas leia-se no sotaque típico da região de Passo Fundo, cidade onde morava no início dos anos 2000. Sendo assim, conheci o Tite. Fomos vizinhos em uma temporada de verão na praia de Atlântida. Ele estava com um grupo de amigos na casa do meu vizinho. Uma turma de cabeludos com camisetas pretas ouvindo metal. Do outro lado do muro, minha casa era ponto de encontro com as amigas para o Planeta Atlântida. Lembro dele como o menino do grupo que ficou com a minha amiga da praia. Destaco a minha surpresa neste ano ao ler o post do Tiago Iorc no Instagram falando sobre a sensação de subir ao palco do festival. Isso porque ele relata que a minha amiga da praia foi a primeira paixão da vida dele, uma paixão de verão, mas do que chamou de “o verão das nossas vidas”. Mais do que isso, disse que voltou para Passo Fundo com combustível suficiente para compor e sonhando em subir no mesmo palco para cantar o amor para ela. É estranho ver o amigo de verão famoso. O paradeiro dele é mais do que conhecido. Uma pena que nunca mais vi a amiga que encontrava todos os verões. Não precisávamos de telefone, bastava ir na casa uma da outra. Justamente por isso, não fiquei com seus contatos, mas quem sabe um dia ainda encontre a Elisa, a amiga de Porto Alegre, para relembrar este verão...

* Por Babiana Mugnol, coordenadora da Gaúcha Serra



Programe-se

:: O quê: Tiago Iorc apresenta show da turnê Troco Likes em Caxias.

:: Quando: neste sábado, às 23h. Abertura dos portões às 22h.

:: Onde: All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13.351, bairro Capivari, Caxias do Sul).

:: Quanto: ingressos variam de R$ 60 (pista) a R$ 120 (front vip), com opções de meia entrada para estudantes.

:: Informações: (54) 99169-4549.