Sociedade por João Pulita

As manas, a superintendente do Shopping Iguatemi Caxias, Stelamaris Parenza Arenhardt, e a jornalista de moda, Patricia Parenza, presenças no Donna Week Iguatemi, semana passada Foto: Ricardo Lage / Divulgação

Alinhavos

Gabaritado com seus 20 anos de atuação na área da moda, Deivison Furtado resolveu dar mostras ao que veio. Ele acaba de lançar um endereço charmoso para vestir a elegante ala masculina da cidade. Além de uma linha de alfaiataria de alta costura, Furtado veste noivos, pais e padrinhos com um bom gosto e tanto. O espaço de moda do rapaz atende pelo nome de ARM&Für e acaba de ser instaurado na Rua Os Dezoito do Forte.



Muito

Marli Trentin realiza, hoje, na Casa do Comendador, um jantar com direito a harmonização de azeites com pizzas e seleção de vinhos. A sommelier de azeites, Maria Beatriz Dal Pont, chef da Amada Cozinha, é quem dará a nota de conhecimento do encontro. O jantar integra o projeto Conversas Harmônicas.

Rudialva Vigolo, musa do hair stylist Sergginho Branchi, volta a emprestar beleza para as novas campanhas que ele realiza Foto: Lucas Verza / Divulgação

Fabrício e Michele Censi brilharam no 2º Baile de Gala Voluntárias Pela Vida, sexta-feira, na Casa NTX, em Porto Alegre Foto: Nattan Carvalho / Divulgação

Estrelados

A caxiense Cláudia Fachin lança o segundo estúdio Body Lounge que leva o nome dela, hoje, em Porto Alegre, num espaço assinado pelo arquiteto Felipe Gargioni Azevedo. A função inclui a presença do preparador físico das atrizes Bruna Marquezine, Grazi Massafera e da apresentadora Angélica, Chico Salgado. O chef de cozinha, Henrique Manoel Neves, assina os quitutes do evento que se iniciará às 10h na Rua Quintino Bocaiúva, 694.



Palmas

O colunista social Eduardo Bins Ely volta, hoje, ao centro das atenções de seu fã clube na Capital. Aniversariante da última sexta-feira, ele realiza almoço no Dado Bier do Bourbon Country.

Claudete Matias e Renato Solio, comandantes da Cubo Galeria de Arte Contemporânea, ladeiam a grande artista Maria Tomazelli, sábado em vernissage com a obra de Maria Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Adriano Tadeu Barbosa falou sobre marketing pessoal e de luxo no encontro que Juliana e Lurgdimila Bertoni realizaram na Bontempo Foto: Gene Toscan / Divulgação

Joia rara

Os festejos ao redor do centenário da Beretta, hoje à noite, no 1º andar do Shopping San Pelegrino, terá clima de sarau com a presença do Quarteto de Cordas da UCS regido por Moacir Lazzari e lançamento do livro Beretta 1917/2017, obra organizada por Véra Stedile Zattera. A noite comandada pelos anfitriões Valter e Beatriz Beretta na companhia dos filhos Leonardo, Adriano e Júlio contará com o prestigio de nomes de expressão da sociedade. Entre os confirmados está o casal Stefano Beretta e Valeria Mancini Beretta que chegou da região de Vicenza, Itália, para aplaudir a história do clã.



Mariana

Susana Chies e Marcos Vinicius Galarza estão às voltas com uma reunião festiva ao redor dos nove anos da caçula deles, Mariana Chies Galarza. No encontro temático inspirado no televisivo infantil D.P.A. será realizado dia 7 de novembro e ocupará o espaço de festas infantis Hakuna. A mana da aniversariante, Maria Eduarda estará envolvida na ocasião com as honras aos convidados da bonita família.

O renomado ecônomo do Clube Juvenil, Eliseo Marin, e o multimídia Oli Paz prestigiaram Fabiano Reis na festividade inaugural da Transrio Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Júnior e Márcia de Lima Correa, presidentes executivos do Recreio Cruzeiro, recepcionaram os presidentes executivos do Clube Juvenil, Flávio e Rose Minghelli, no Baile do Chopp realizado sábado na sede cruzeirista Foto: Berenice Stallivieri / Divulgação

A arquiteta Tatiana Biffi, também presidente da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, capitaneia um grupo de 20 confreiras desde quarta-feira, 18, na Itália. Lá, elas visitam as regiões de Piemonte, Lombardia, Trentino e Vêneto e mapeiam as vinícolas Gaja, Ca’ Del Bosco e Bellavista, famosas por produzir espumantes da região da Franciacorta. Na quinta-feira, 26, serão recepcionadas na Vinícola Ferrari onde almoçam no restaurante do local, o Locanda Margon. Já na localidade dos Amarones promovem um pit-stop nas tradicionais Allegrini e Maiisi. No Vêneto têm passagem para a rota do Prosecco e em Alba conferem tudo o que há de incrível na Feira de Tartufo.

Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha Foto: Tatiana Biffi / Divulgação