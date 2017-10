Sociedade por João Pulita

SOCIAL 30/10/2017 | 06h15 Atualizada em





Ensolarados, Marcos Sonda e Débora Mioranza Vivan brilharam no sunset da Monte Reale em Flores da Cunha Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Trinca de belas, Daiane Mattos Anselmi, Sandra Anselmi e Ana Cristina Golin Porto Mauri, em encontro de alta gastronomia e gente fina reunida Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Carolina Alencar, Carlos Bacchi e Alice Frajndlich conjugaram talentos para lançar a coleção S’S/18 que tem inspiração no verão parisiense da grife delas, a Tannerie Foto: Carolina Neves / Divulgação

Grinalda

Patrícia Bulla, filha de Marcos Antonio e Rogeria Márcia Bulla, vai trocar juras de amor eterno com Leonardo Curra, filho de Julios e Eloisa Curra. A cerimônia agendada para o dia 4 de novembro terá como altar a Igreja São Pelegrino e será seguida de banquete assinado pela chef Inês Visioli no Café de La Musique. A recepção terá a marca organizacional de Marta Michelon com projeto de decoração de Taíze Biondo. O musical Eletrosax foi convocado para dividir o set list com o dee jay Rodrigo Salvador.

Recheio

Os manos Andrey e Tainey Schmitt Damas, gestores do polo da Unicesumar Caxias do Sul, promovem um encontro com o estrelado chef e confeiteiro Lucas Corazza, famoso por seus feitos e por sua participação no programa Que Seja Doce, do canal GNT. Nesta segunda-feira, ele estará no Intercity para apresentar técnicas de decoração e receitas, quando também discorrerá sobre sua formação na França. Amanhã, Corazza ministra curso na Escola Sal a Gosto de Gabriel Lourenço, onde desvenda segredos da pâtisserie. Antes vai conhecer a famosa gastronomia do Di Paolo à convite de Paulo Geremia.

Marcel Galina fez bonito na movimentada noite do Wood’s Foto: Roberto Lima / Divulgação

Os arquitetos Felipe Gargioni Azevedo e Cristina Mioranza em noite de moda e conceito na Saccaro Foto: Silas Abreu / Divulgação

A bonita médica Themis Hepp fez as vezes de modelo para o desfile de Gabriela Vergani Foto: Silas Abreu / Divulgação

Welcome

Vanessa Fortes Tonietto, a bonita mulher do empresário Roberto Tonietto, será o centro das atenções dia 4 de novembro. Arma reunião em casa para celebrar a passagem da data querida, ocasião em que vestirá um modelo do estilista Carlos Bacchi. A gastronomia será de Gabriel Lourenço, as flores de Rozemeri Weber e a música do dee jay Thiago Mattias. Para a noite Vanessa reserva algumas surpresas ao seleto grupo de convidados.

Belezas

A linda Miss Rio Grande do Sul Be Emotion 2017, Juliana Mueller brilha, hoje, logo mais à noite na Moda Fitness & Fashion de Fabiana Fortes. La Mueller vem para dourar os seis anos do badalado endereço e dividirá a passarela com as beldades Barbara Boff, Rafaelle Galiotto Furlan e Sophia Romani Susin. A bioquímica Meguy Probst da Floratus e a fisioterapeuta Alessandra Reali do Donna Beleza levam suas marcas para o encontro.

Oscar Junior e Vanessa Plentz comandaram o lançamento da Max Nutri no Shopping San Pelegrino Foto: Jhony Tomas / Divulgação

Fernando Tonon e Juliana Modelski recentemente na balada temática Nostalgia Premium que sacudiu o Pepsi Club Multi Eventos Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação