Sociedade por João Pulita

SOCIAL 28/10/2017 | 06h15 Atualizada em

Sandra Maria Santos e Sandra Regina Londero em tarde de moda e estilo Foto: Tuany Areze / Divulgação

Cristina Bellini integrou a mostra que celebra os 44 anos da Galeria Arte Quadros Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Vilma Franke, o gerente do Intercity Rafael Cyrillo e Veni Gazzola conferiram as tendências apresentadas pela fashionista Marilete Alquati Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Sandra Helena Betiollo e Luciana Trintinaglia também estiveram no encontro pilotado por Marilete Alquati Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Cem

Valter e Beatriz Beretta realizam, terça-feira, dia 31, uma reunião em clima cult para celebrar os 100 anos de fundação da Beretta Joias, Relógios e Ótica. A festividade ocupará o 1ª andar do Shopping San Pelegrino e servirá para lançar o livro Beretta 1917/2017, organizado por Véra Stedile Zattera. A ocasião será coroada com brindes de espumante e apresentação do Quarteto de Cordas da UCS.



Top

O Miss Rio Grande do Sul Plus Size, realiza sua grande final, neste domingo, às 19h, no Centro Cultural de Sapiranga. Os interessados em conferir a última etapa do concurso ao vivo deverão colaborar com o projeto benemerente do certame que solicita fraldas descartáveis que serão distribuídas para entidades assistenciais da região. Caxias do Sul disputa o título com a candidata Luana Tiburi Dani Gauer.



Prato cheio

O projeto filantrópico Nhoque Solidário que Rafael Cyrillo arma neste domingo à noite no Intercity será em benefício do Centro Holístico Semeando Luz, comandado por Thanya Lima. As versões da iguaria serão preparadas pelo chef de cozinha do hotel, Antonio Bosco.

A dee jay Analu arregimentou a trilha do desfile comandado por Gabriela Vergani na Saccaro Foto: Silas Abreu / Divulgação

Emanuella Detoni e Ricardo Vilela ao sabor do Sua Majestade, o Bacalhau Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Mônica e Paulo Spanholi e Lúcia Michelon Sgandella e Sadi Sgandella também conferiram o menu de João Fasoli Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Marco Antônio Manozzo e Cristine Carvalho no almoço do Hotel Samuara Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Michele Giani e Jamur Bettoni circularam pelas propostas gastronômicas da temporada Foto: Rafael Sartor / Divulgação

A vice-presidente de Marketing da ARH Serrana, Lelila Cemin, com o marido, Marcos Menegat, em evento que movimentou a CIC Foto: Júlio Soares / Divulgação

Os asrtistas plásticos Dirce Pippi, Rogério Baierle e Mádia Bertolucci ao redor das comemorações dos 44 anos da galeria de Dejair e Maria Inês Salvador Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Opus

Reconhecida internacionalmente pelo conjunto de sua obra, a pintora, desenhista e gravurista Maria Tomaselli abre mostra, neste sábado, na Cubo Galeria de Arte Contemporânea. A exposição inclui 23 produções da artista que se valeu de domínio técnico, intuição e fantasia gráfica para realizar o projeto. Claudete Matias recepciona os convidados de Maria, austríaca radicada há muito no Brasil.



Dois

João Felipe Pretto e Tiago Giacometti armam reunião no espaço de moda Camppanario, ao vespertino deste domingo, na Rua Matteo Gianella. Aproveitam o ensejo e apresentam a coleção verão 2018 dos criativos looks. A arquiteta Valéria Cella, namorada de João irá colaborar nas honras.



Sim

Gabriela Fumegalli e Vitor Hugo Figueiredo de Carvalho trocam alianças, neste sábado, com recepção assinada por Cristina Maggi no Salão das Bandeiras do Château Lacave. A cerimônia religiosa será celebrada nos jardins do castelo. A noiva é filha de Valdeni e Laila Maria Fumegalli e o noivo é filho de Pedro e Carliza de Carvalho. Após a grande festividade os noivos viajam em lua de mel pela França e Portugal.

No Wood's, Mauricio Afonso e Bruna Bebber Foto: Roberto Lima / Divulgação

Laura Boff e Leonardo Dallago, na plateia da cena sertaneja da Estação Férrea Foto: Roberto Lima / Divulgação





Gabriel Rocha e Maria Cristina Rocha na pista da Nostalgia Premium que levou hits oitentistas ao Pepsi Club Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação