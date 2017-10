Sociedade por João Pulita

SOCIAL 27/10/2017 | 06h15 Atualizada em

O artista plástico Antonio Giacomin volta a brilhar na vitrine da Galeria Arte Quadros, amanhã Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Talento

Premiadíssimo, o artista plástico caxiense Antonio Giacomin é o personagem da vez no cenário cultural local. Com uma exposição que resgata o início de sua carreira, em exibição na Saccaro do Villagio Iguatemi, até o fim do ano, ele ainda desenvolveu uma série de imagens que estampa uma coleção de camisetas para a grife Pinotti que são comercializadas com parte da renda revertida para o projeto Os Maiores Pequenos Heróis que Paulla Segalla promove em prol da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Amanhã, Giacomin volta a protagonizar uma reunião na vitrine que ele criou em parceria com a arquiteta Lisana Maggioni na Galeria Arte Quadros, de Dejair e Maria Inês Salvador. Vai pintar aquarelas ao vivo num projeto destinado aos petizes dentro das comemorações do aniversário de 44 anos da galeria.



Prato cheio

O projeto filantrópico Nhoque Solidário que Rafael Cyrillo arma neste domingo à noite no Intercity será em benefício do Centro Holístico Semeando Luz, comandado por Thanya Lima. As versões da iguaria serão preparadas pelo chef de cozinha do hotel, Antonio Bosco.



Gabriela Vergani mostrou sua poderosa porção fashion quarta-feira, quando transformou a loja conceito da Saccaro em passarela Foto: Silas Abreu / Divulgação

Fernanda Castilhos e Danielle Stoffels conferiram o estilo apresentado em desfile pela fashionista Gabriela Vergani Foto: Silas Abreu / Divulgação

Solene

A comissão executiva da Adesg Caxias do Sul, capitaneada por Guilherme Tedesco Zanchi, realiza, nesta sexta-feira, no Samuara, o jantar de formatura do 24º Ciclo de Estados de Política e Estratégia. Além da presença de personalidades de liderança da entidade como Everton Marc e Elineu Alcides Rech a ocasião servirá para homenagear com o Troféu Honoris Causa, o comandante do 3º GAAAe, Coronel Márcio Faccin de Alencar.

Opus

Reconhecida internacionalmente pelo conjunto de sua obra, a pintora, desenhista e gravurista Maria Tomaselli abre mostra, neste sábado, 28, na Cubo Galeria de Arte Contemporânea. A exposição inclui 23 produções da artista que se valeu de domínio técnico, intuição e fantasia gráfica para realizar o projeto. Claudete Matias recepciona os convidados de Maria, austríaca radicada há muito no Brasil.

Daian Toigo mapeou a estreia da Transrio em recepção comandada pelo executivo Fabiano Reis Foto: Rafael Sartor / Divulgação





Surya Paes promoveu rasante na noite country da Wood’s Foto: Roberto Lima / Divulgação

Dois

João Felipe Pretto e Tiago Giacometti armam reunião no espaço de moda Camppanario, ao vespertino deste domingo, na Rua Matteo Gianella. Aproveitam o ensejo e apresentam a coleção verão 2018 dos criativos looks. A arquiteta Valéria Cella, namorada de João irá colaborar nas honras.

Sim

Gabriela Fumegalli e Vitor Hugo Figueiredo de Carvalho trocam alianças, amanhã, com recepção assinada por Cristina Maggi no Salão das Bandeiras do Château Lacave. A cerimônia religiosa será celebrada nos jardins do castelo. A noiva é filha de Valdeni e Laila Maria Fumegalli e o noivo é filho de Pedro e Carliza de Carvalho. Após a grande festividade os noivos viajam em lua de mel pela França e Portugal.



A dermatologista das musas, Ane Canevese, com a modelo Gisiane Fiuza Carazzai em recente reunião de belas Foto: Leandra Romani / Divulgação

Da série, o amor é lindo, Paola Back e Airton Martins circularam pelos salões do Samuara no concorrido almoço do último sábado Foto: Rafael Sartor / Divulgação