Sociedade por João Pulita

SOCIAL 26/10/2017 | 06h15 Atualizada em

Alexandra e João Carlos Basso realizaram almoço, domingo, para celebrar a Primeira Eucaristia do filho, João Klein Basso Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Colher

O chef de cozinha e consultor de gastronomia Alex Szighety acaba de retornar de uma temporada de pesquisas pelos restaurantes mais tops da Índia e Austrália. Assim que desembarcou por aqui já foi cuidar do menu contemporâneo e promover releituras no cardápio do Arcanjo, restaurante do empresário Jeferson Thomazoni.



Benfeitoras

Personas festejadas da sociedade da Serra gaúcha como, Fabricio e Michele Censi, Marcele Muraro, Carlos Bacchi, Juliano Busetti, Marcelo e Fabiana Venturin, Michelle Grezzana Santarem, Letícia Dal Bó Tramontina e Miucha Sinhor estarão, amanhã, na festa de gala da Casa NTX. A festividade de luxo e glamour é por uma causa e tanto, uma vez que servirá para arrecadar verbas que serão utilizadas na ampliação e reformas das salas de cirurgia da UTI neurológica do Hospital São José do Complexo Santa Casa. O encontro é uma promoção do Grupo Voluntárias pela Vida, de Porto Alegre.

Karen Wolff marcou bela presença no iluminado sunset que movimentou a cantina Monte Reale, domingo, em Flores da Cunha Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Julhiano Bortoncello e Fernanda Kunzler, vieram de Farroupilha para saborear o bacalhau assinado por João Fasoli que ocupou o Hotel Samuara Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Lisiane e Rogério Tondo estiveram na hora do almoço de sábado no encontro que reuniu expressivo grupo nos salões do Samuara Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Conhecimento

Dona de um extenso currículo na ginecologia, a médica caxiense Fernanda Ronchetti Grillo é a personalidade convidada para proferir palestra na CDL Caxias. Na manhã do dia 30, segunda-feira, ela ocupará o púlpito do auditório da instituição para tratar do tema Outubro Rosa, um alerta na prevenção do câncer de mama. Fernanda é mãe da Glamour Girl 2017, Maria Fernanda Ronchetti Grillo.



Aristocráticos

Os casais Flavio e Rose Minghelli e Fernando e Adriana Casagrande fazem contagem regressiva para a abertura da temporada de verão na sede recreativa do Clube Juvenil. Agendaram a manhã do dia 11 de novembro para a grande festa da nova estação. Para a ocasião estão confirmadas as presenças da rainha juvenilista, Giulia Adami Casagrande e a Garota e o Garoto Cerejinha, Elisa Polly Oliveira e Marco Antônio Viana.



Acervo

O marchand Nicholas Bublitz fará rasante por aqui no dia 7 de novembro com todo seu entourage. Virá realizar mais um de seus famosos leilões de porcelanas, cristais, pratarias e tapetes orientais que estarão expostos nos jardins do Hotel Samuara, uma vez que serão anfitriões da proposta, Antonio e Tutty Sehbe.



Maria Angélica Rech, Renata Becker e Eliana Letti em tarde de novidades fashionistas Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Salete e Raul Tessari conferiram o vernissage da mostra artística que evidencia os 44 anos da Galeria Arte Quadros Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Airton e Beatriz Araldi emolduram a filha, Manoela Brandalise Araldi, que comemorou a passagem e seus 15 anos em festa no Don Claudino Foto: Ironi Souzo / Divulgação