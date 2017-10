Sociedade por João Pulita

SOCIAL 25/10/2017 | 06h15 Atualizada em

Claudia Correa Avrela, Edivalso Avrela e Paola Avrela aplaudiram as celebrações dos 50 anos de união de Erni e Zilma Avrela Foto: Gerson Bisol / Divulgação

Julio D’Agostini, da Boccati, vai arregimentar os amantes do vinho brasileiro, dia 27, com encontro que terá direito a um circuito enogastronômico com oito mesas de iguarias e 70 rótulos entre vinhos e espumantes nacionais. Os pratos típicos serão preparados pelos chefs Gabriel Lourenço, da Escola Sal a Gosto, pelo padeiro Rodrigo Gomes e pelos cozinheiros do restaurante Osaka. Haverá doces de Ana Ditadi e música com Dan Ferretti, Sandro Stecanella e Cris Bianco.



Luciano Potter, figura estrelada do elenco da Rádio Atlântida e do humorístico Pretinho Básico é visita esperada por estas plagas. No dia 7 de novembro ele ocupará o palco do UCS Teatro para soltar o verbo em torno do tema Vamos conversar sobre mudanças digitais?

A presença do articulado jornalista leva a chancela do Sindilojas Caxias e integra o projeto Siga o Líder.

Paloma Foscarini e Fernando De Grandi mapeando o sunset Monte Reale, em Flores da Cunha Foto: Lisi Viezzer / Divulgação

Articulada, a mais nova fashionista da cena, Gabriela Vergani, realiza hoje à noite, defile de estilos tendo como passarela o glamour da loja conceito da grife Saccaro, no Villagio Iguatemi. Para apresentar os looks superbacanas, Gabriela convocou um timão de personalidades. Farão às vezes de modelo, as médicas dermatologistas Themis Hepp, Mauren Seidl e Stella Cignachi, além do fã clube da anfitriã formado por Virginia Castellan de Salles, Nicole Giovanella, Susana Chies, Verônica Daros, Marília Tondo Azambuja e Flavia Scola. O encontro terá as honras de Daniela Palandi e iguarias do chef Gilnei Soares.



O concurso Miss Rio Grande do Sul Plus Size, ocorrerá nos dias 27 e 28, com a grande final dia 29, às 19h, no Centro Cultural de Sapiranga. Para participar os interessados deverão colaborar com o projeto benemerente do concurso que solicita fraldas descartáveis que serão distribuídas para entidades assistenciais da região. Caxias do Sul será representada no evento pela candidata Luana Tiburi Dani Gauer.

Carla Carlin, Fabiane Montemezzo e Bernardete Venzon em tarde de moda pilotada pela estilista Carla Carlin Foto: Tuany Areze / Divulgação

Chanamary Scolari, Eunelba Machado da Silveira e Elisete Pioner Lopes juntas para aplaudir uma reunião de estilo Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Maria Beatriz Dal Pont, Patrícia Zuco, Carolina Dal Pont Branchi e Daniela Conte na apresentação do projeto Danipatty aprontam realizado na Amada Cozinha Foto: Fábio Grison / Divulgação

Rosângela Meletti, aniversariante de ontem, viajou no último fim de semana para celebrar a data querida em grande estilo. Ao lado do marido, Eloy Meletti, a conhecida relações públicas caxiense promove um tour pelos paradisíacos cenários das praias da Jamaica.



Márcia Costa arma reunião, amanhã, em sua Drops de Menta, num encontro alusivo ao Outubro Rosa. Para contribuir com a causa da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Márcia reverterá a cada venda de seus produtos, um litro de leite para as crianças assistidas pela entidade. Além da presença da Glamour Girl 2017, Maria Fernanda Ronchetti Grillo, estará por lá desfilando looks da coleção tema do evento, o elenco da Liga Jovem. Haverá pocket show com Victória Limberger e o novo menu de pães do chef Rodrigo Gomes.

Zilda da Silva, presidente da ARH Serrana, com o marido, Gilmar Olavo Müller, na entrega do 25º Prêmio Destaques do Ano em RH Foto: Júlio Soares / Divulgação

A beleza de Franciely Fruet De Antoni na noite do Woods Foto: Roberto Lima / Divulgação