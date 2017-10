Sociedade por João Pulita

SOCIAL 24/10/2017 | 06h15 Atualizada em

Adriane Karkow, Vanessa Reiriz e Fabiana Venturin estiveram no encontro de moda comandado por Marilete Alquati Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Voz

Rodrigo e Márcia Camargo, comandantes da Attuale Imóveis, realizam mais uma edição de seus famosos encontros técnicos. Nesta terça-feira, recepcionam o ilustre engenheiro civil Dagoberto Lima Godoy para um bate-papo sobre o tema Desenvolvimento de Caxias do Sul – Problemas e Soluções. Godoy foi fundador do Grupo Sulenge e presidiu a FIERGS.



Poder

Fabiano Reis, gerente da filial da Transrio em Caxias do Sul, realiza, hoje e amanhã, festividades para apresentar as novas instalações da operação da rede de concessionárias da Man Latin America. A recepção que marca a nova fase do empreendimento por estas plagas contará com a presença de Fernando Antonio Simões, presidente do poderoso Grupo JSL S.A.

Isadora Franco Comunello com o pai, Fernando Comunello, no almoço de sábado no Samuara Foto: Rafael Sartor / Divulgação

João Fasoli apresentou, sábado, na hora do almoço no Samuara, sua mais famosa receita no projeto gastronômico Sua Majestade, o Bacalhau Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Alexandre Fasoli colaborou nas honras do almoço com receita do pai dele e recepcionou os amigos Fabian Costa e João Oliboni Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Alfredo Sehbe, Júlio Hoffmann, Adelar Santarem e Antonio Casagrande Sehbe também estiveram ao sabor do menu preparado pelo amigo João Fasoli, sábado, na hora do almoço Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Cem

Valter e Beatriz Beretta realizam, dia 31, uma reunião em clima cult para celebrar os 100 anos de fundação da Beretta Joias, Relógios e Ótica. A festividade ocupará o 1ª andar do Shopping San Pelegrino e servirá para lançar o livro Beretta 1917/2017, organizado por Véra Stedile Zattera. A ocasião será coroada com brindes de espumante e apresentação do Quarteto de Cordas da UCS.

Ouro

Erni e Zilma Avrela movimentaram a comunidade do bairro Cruzeiro, sábado, para a celebração de seus 50 anos de união. A reunião se iniciou com cerimônia religiosa na Igreja Sagrado Coração de Jesus e foi seguida de grande festividade no salão paroquial. Quase 300 convidados aplaudiram as bênçãos da trajetória do casal que ganhou recepção idealizada pelos filhos Arno, Marcelo, Márcio, Paulo e Patrícia, que reuniu familiares e amigos do clã. Entre tantas personalidades, nota para a presença do governador e primeira-dama do Estado, José Ivo e Maria Helena Sartori.

Visto

Tiago Fiamenghi e Vanessa Doncatto estão na Europa. O jovem casal aterrissou em Lisboa, na última quinta-feira, onde permanecerá por duas semanas. Depois eles seguem para Porto e Douro e, na sequência, viajam à Barcelona para conferir a Exposição e Congresso Mundial Smart City. Finalizam o tour pelo Velho Mundo em Verona, na Itália, e retornam dia 3 de dezembro.



Christian Ravanello e Juliana Marzotto com o pequeno Bernardo Marzotto Ravanello que celebrou seu primeiro aninho em festa no Bambolino Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Erni e Zilma Avrela ratificaram o amor de seus 50 anos de união em festa organizada pelos filhos, Patrícia, Paulo, Marcelo, Arno e Márcio Avrela, sábado à noite no salão paroquial da Igreja Sagrado Coração de Jesus Foto: Gerson Bisol / Divulgação

Nora Teixeira e Bettina Becker realizaram com charme extra a segunda edição do Baile das Debutantes da Casa NTX, sábado, em Porto Alegre Foto: Silva's Hunter / Divulgação