Sociedade por João Pulita

Os arquitetos da AMPR Incorporadora, Júlio César Rapkiewicz, Evandro Mallmann e Roberto Deitos Alquati com a colega Bianca Franco que assinou o interior do projeto deles Update São Pelegrino em exibição no Iguatemi Caxias

O fotógrafo Edson Pereira, o relações públicas Paulinho Silva e o manager do Intercity Caxias, Rafael Cyrillo, participam do Artista Solidário que beneficia a Associação Criança Feliz Foto: Alex Konze / Divulgação

Os designers caxienses Roque Frizzo e Guilherme Wentz ladeiam a jornalista Winnie Bastian que promoveu a mediação do bate-papo no Vogue Experience que reuniu os bacanas do méteier, em São Paulo Foto: Ingrid Morales / Divulgação

O diretor de marketing da Dell Anno, Edson Busin, e editora da revista Casa Vogue, Taissa Buescu, e o artista plástico Vik Muniz estiveram juntos no Vogue Experience Foto: Diego Guerra / Divulgação

A artista plástica Jaqueline Pauletti mostrou suas inventivas criações na Soho, quando Diogo Oliboni e Lisandra Viezzer produziam desfile de estilosos looks Foto: Daniela Xu / Divulgação

Papilas

Cristiano e Rita Berti realizam, hoje, um jantar que serve para apresentar, em clima de pré-lançamento a Maison da Villa. A reunião social ocupará a luxuosa Villa Sergio Bertti com gastronomia do Irius e regada a Chandon.



Benfeitores

O diretor regional da RBS Caxias, Joel Goulart Junior, leva uma das missões do Pioneiro em causa solidária. A empresa trabalha pelo 18º ano consecutivo numa proposta que beneficia a Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora, em parceria com a Casa Di Paolo Lourdes. A edição do jantar Noite Feliz ocorrerá dia 28 de novembro e quem desejar participar pode adquirir ingressos com a instituição. Toda a renda será revertida para a entidade dirigida por Neura De Boni Santos.



Cheers

A arquiteta Tatiana Biffi, também presidente da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, capitaneia um grupo de 20 confreiras desde quarta-feira, 18, na Itália. Lá, elas visitam as regiões de Piemonte, Lombardia, Trentino e Vêneto e mapeiam as vinícolas Gaja, Ca’ Del Bosco e Bellavista, famosas por produzir espumantes da região da Franciacorta. Na quinta-feira, 26, serão recepcionadas na Vinícola Ferrari onde almoçam no restaurante do local, o Locanda Margon. Já na localidade dos Amarones promovem um pit-stop nas tradicionais Allegrini e Maiisi. No Vêneto têm passagem para a rota do Prosecco e em Alba conferem tudo o que há de incrível na Feira de Tartufo.

Lóris Negrini Benvenutti celebrou a passagem de seus 90 anos, dia 19, com as atenções da neta Caroline Polly Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Aline Schonardie, Alex Paloschi e Gabriela Schio modelaram para o projeto Runway 2017 na Moda Leti Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Fabrícia Fedrizzi Bazei, Andrea Marchetto Guerra, Sandra Mioranza Randon e Giorgia Torresini Ribeiro, semana passada, no encontro de moda que teve as honras de Marilete Alquati Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Roseana Rossi Pettinelli é madrinha da 8ª edição do Artista Solidário que reunirá personalidades ao redor da obra de Dirce Pippi, dia 20 de novembro, na Saccaro Foto: Edson Pereira / Divulgação