Sociedade por João Pulita

Santa

A Paróquia do Divino Espírito Santo, a Comunidade Santa Teresinha e a Comissão das Teresinhas inauguram, neste domingo, a Igreja de Santa Teresinha do Fátima Baixo com missa às 10h. A meio-dia a celebração da graça alcançada ocorrerá com um almoço no salão da Comunidade Nossa Senhora de Fátima. O padre Adilson Zílio e o presidente da equipe administrativa Valdir Pereira Neto recepcionam ao lado da comissão das Teresinhas.



Cinquenta

Erni e Zilma Avrela celebram Bodas de Ouro, neste sábado, durante cerimônia religiosa que ocupará a Igreja Sagrado Coração de Jesus seguida de jantar na mesma paróquia. Os filhos do casal, Arno, Marcelo, Márcio, Paulo e Patrícia, fazem as honras aos familiares e amigos do clã.



Soberano

A gastromotivadora Luciana Alberti arregimenta o fã clube do famoso bacalhau com receita de João Fasoli. A reunião ao redor da iguaria intitulada Sua Majestade o Bacalhau promete juntar os gourmets de plantão na hora do almoço, deste sábado, 21, no Hotel Samuara. O elegante casal, Antonio e Tutty Sehbe, colaboram nas honras.

Os modelos Cristine Boff Sartor, Otávio Henrique Braga Lopes e Bruna Terra desfilaram em tarde fashion na Moda Leti Foto: Jucemir Milese / Divulgação

Programão fashion

O curso de Design de Moda da Universidade de Caxias do Sul segue com os festejos ao redor dos seus 25 anos de implantação. Realiza, neste domingo, a partir do meio-dia, o 7º Simpósio Nacional de Moda e Tecnologia. O encontro qualifica e atualiza os conhecimentos e as práticas que apontem para inovações, tecnologias e criatividade no campo da moda nacional e internacional.

Confira a programação completa:



12h – Exposições, lançamento de livros: "Economia da Moda - Porque um modelo de negócios vale mais do que uma boa coleção" de Enrico Cietta e “Técnicas de Modelagem Feminina” de Ana Laura Marchi Berg, feira de produtos confeccionados pelos alunos e espaços diferenciados para alimentação.

14h – TECNOLOGIA, o têxtil no século XXI - Mesa-redonda com empresários do setor têxtil de moda: a diretora da Abselmi, Maria Anselmi; a diretora da Sultêxtil, Paola Reginatto; e o diretor da ITM, José Carlos Trujilo.

15h – INOVAÇÃO, estratégias comerciais - Mesa-redonda com profissionais de diferentes setores de moda: o diretor da Paramalhas, Carlos Anúncio Michelin; o diretor de marketing da ITM, Shimabukuro Sandes; e o diretor da Magnabosco, Pedro Sehbe.

16h – IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA PARA O DESIGN, com o designer Jörg O. Hartmann – Stoll, Alemanha.

17h30min – A ECONOMIA DA MODA, com o mestre em economia Enrico Cietta – Diomedea, Itália.

19h – LUXO & SUSTENTABILIDADE, novos conceitos - Mesa-redonda com designers de moda: João Pimenta, Carlinhos Bacchi e Walter Rodrigues.



Edson Nespolo,Alemir Coletto e Josiano Schimtt prestigiaram o Festival de Gastronomia em Gramado Foto: Cleiton Thiele / Divulgação

Kelly Frey recepcionou a amiga, Soraia Oliveira, no Festival de Gastronomia no Espaço K em Gramado Foto: Cleiton Thiele / Divulgação

Garagem

A fashionista Márcia Costa recepciona em sua Drops de Menta flagship a Sociedade Caxiense de Automóveis Antigos para o 26º Rallye dos Gringos. O encontro ocorre neste sábado, a partir das 9h com largada às 13h. Os mais de 50 modelos de carros antigos têm, no mínimo, 25 anos de fabricação, e percorrerão mais de 100 km em trajetos pelas belezas do interior da Serra gaúcha. Além de uma exposição de automóveis de época, entre 10h às 18h, o grupo de adesão poderá se deliciar com a gastronomia do food truck Estação da Serra, das 11h às 14h. A trilha fica por conta do dee jay Markão, das famosas festas Nostalgia, apresenta uma seleção de hits temáticos.

Valsa

Isadora Meneghel Bersaghi celebra a data querida, neste sábado, nos salões do Intercity Caxias com cerimonial de Sandra Rigo e as honras dos pais, Valdecir Bersaghi e Adriana Meneghel Bersaghi. O mano da aniversariante, Bruno, colabora na recepção aos amigos de Isadora. Na ocasião ela vestirá um look composto por três peças: duas saias e um cropped em tule indiano bordado com motivos florais e bordados em cristais prata e translúcidos, da estilista Ana Dotto.

Pensantes

Paula Chiapinotto Triches contou para a coluna que o Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, dirigido por Lea Lubianca Thormann, realiza jornada em Caxias do Sul, neste sábado. Com o apoio da coordenadora da entidade na Serra gaúcha, Luciane Meg, realizam um dia de estudos focados no tema: O mal estar na cultura – pensando às novas sensibilidades. O evento ocupa a sede da entidade na Sinimbu, 973.

Sim

Letícia Molin e Luciano Zambenedetti celebram a união, neste sábado, na Capela Santos Anjos. A filha de Adair e Dolaines Molin e o filho de Luiz Antonio e Clara Zambenedetti trocam juras e festejam na Casa Perini numa reunião com o aparato festivo de Marta Michelon. A noiva sobe ao altar num modelo do estilista Carlos Bacchi.

Galeria

Dejair e Maria Inês Salvador são os anfitriões deste sábado, entre 11h e 14h, durante vernissage da mostra que celebra os 44 anos da Galeria Arte Quadros. Para dourar o encontro intitulado Expressão Global 44, o casal reúne obras de 44 artistas brasileiros contemporâneos numa única exposição que permanecerá em cartaz até 30 de novembro, no espaço de arte comandado por Dejair e Maria Inês, nos domínios da Rua Feijó Junior 975.

Os presidentes executivos Flavio e Rose Minghelli com a Garota e Garoto Cerejinha, Elisa Polly Oliveira e Marco Antonio Viana na Festa das Crianças da agremiação Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

A rainha do Clube Juvenil, Giulia Casagrande, foi à Festas das Crianças na companhia da mãe, Adriana Adami Casagrande Foto: Fernanda Dai Prá / Divulgação

Bilheteria

A diretora caxiense, há muito radicada na Capital, Jezebel De Carli, e o dramaturgo Francisco Gick apresentam o espetáculo teatral PLUGUE: um desvio imaginativo, no Multipalco do Theatro São Pedro, em Porto Alegre, de 22 a 28, sábados e domingos, sempre às 16 horas. A peça evoca a experiência de um lugar em que a imaginação e realidade se misturam, e aborda um tema de grande importância no mundo contemporâneo: o acolhimento da diversidade.

Teatro de rua

O grupo de Teatro Mototói encena o espetáculo Flor da Vida, montagem que conta a história de dois palhaços que buscam realizar o sonho de fazer teatro. A montagem ocupa a praça Salomão Pires de Abraão, em Porto Alegre, neste domingo às 17h. A peça integra o projeto Inclusão em Cena, que tem por objetivo oportunizar aos jovens em vulnerabilidade social o acesso a diferentes formas de expressão artística. A iniciativa faz ainda mais e leva arte às crianças nos hospitais. No dia 25, o grupo gaúcho Projeto Usina das Artes passará pelo Hospital São Lucas, às 14h, e Hospital de Clínicas, às 16h. Já no dia 26 se apresentam no Hospital da Criança Santo Antônio, às 15h.

Catwalk

Com realização do shopping Iguatemi Porto Alegre e Revista Donna ZH, o Donna Week Iguatemi, maior semana de moda do sul do país, ocorre entre os dias 25 a 28. A arquiteta Patrícia Milano, do Studio Menta, assina o projeto do layout cenográfico do evento no qual os fashionistas poderão participar de workshops como, Além da lojinha: 10 dicas para montar e gerenciar um e-commerce de moda, com Renata Froeder, Influenciadores Digitais - Como analisar e mensurar resultados reais, com Rafael Correia, e Desmistificando o Visagismo, com a escola Hugo Beauty. Além de grifes gaúchas como a Renner, marcas de destaque no cenário internacional como, Colcci, Calvin Klein, Aramis e Forum também apresentarão suas coleções primavera/verão 2018.

Gostosuras ou travessuras

A manager e a relações públicas do Wish Serrano Resort & Convention, de Gramado, Adriana Paixão e Fabiana Costa, recepcionam, neste sábado, nos salões do restaurante Garda, para um jantar alusivo ao Dia das Bruxas. Intitulado Sabores da América: Uma noite de Halloween o encontro contará com menu inspiradíssimo na mesa americana. Vegas salad, buffalo wings, barbecue ribs, mashed potatoes e hambúrgueres. De sobremesa, cheese cake e apple pie. Na mesma noite o grupo de adesão concorre a uma viagem para Miami e a melhor caracterização ganhará um fim de semana no Prodigy Hotel Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A banda gaúcha Nacional KID embala a pista de danças com repertório ao vivo de pop e rock nacional e internacional.