Sociedade por João Pulita

Elizabeth Fichtner, Claires Carnino Viezzer, Sirley Sonda Massoni, Janaína Brollo e Maximiliano Cassilha Kneubil celebram o sucesso do Outubro Rosa realizado com empenho, quarta-feira, na CIC

Valsa

Isadora Meneghel Bersaghi celebra a data querida, sábado, 21, nos salões do Intercity Caxias com cerimonial de Sandra Rigo e as honras dos pais, Valdecir Bersaghi e Adriana Meneghel Bersaghi. O mano da aniversariante, Bruno, irá colaborar na recepção aos amigos de Isadora, ela, que vestirá um look composto por três peças: duas saias e um cropped em tule indiano bordado com motivos florais e bordados em cristais prata e translúcidos, da estilista Ana Dotto.



Pensantes

Paula Chiapinotto Triches contou para a coluna que o Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, dirigido por Lea Lubianca Thormann, realiza jornada em Caxias do Sul, amanhã, 21. Com o apoio da coordenadora da entidade na Serra gaúcha, Luciane Meg, realizam um dia de estudos focados no tema: O mal estar na cultura – pensando às novas sensibilidades. O evento ocupa a sede da entidade na Sinimbu, 973.



Ana Lúcia Fortuna foi ao encontro de moda pilotado por Marilete Alquati prestigiada também por Noemia Michelin Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Lenara Stuane, Maria Cristina Mascia e Glenda Gobbato na concorrida tarde na Moda Leti que teve mostra de arte de Maria Cristina Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Vanessa Pizzolatto, presença no Runway de Marilete Alquati que contou com desfile de Ciana Reis e bijoux glam de Camila Vieira Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Sim

Letícia Molin e Luciano Zambenedetti celebram a união, amanhã, na Capela Santos Anjos. A filha de Adair e Dolaines Molin e o filho de Luiz Antonio e Clara Zambenedetti trocam juras e festejam na Casa Perini numa reunião que terá o aparato de Marta Michelon. A noiva vestirá um modelo do estilista Carlos Bacchi.

Galeria

Dejair e Maria Inês Salvador são os anfitriões deste sábado. Eles realizam, entre 11h e 14h, uma mostra que celebra os 44 anos da Galeria Arte Quadros. Para dourar o encontro intitulado Expressão Global 44, o casal reúne obras de 44 artistas brasileiros contemporâneos numa única exposição.

Paralelas

• Carla Carlin lança, hoje, entre 14h e 20h, sua coleção Erudita. A designer Fabiane Montemezzo leva suas joias, Henrique Neves suas iguarias e a violinista Fernanda Módena, a música.

• João Carlos Basso e Alexandra Klein Basso realizam almoço organizado por Caroline Polly, domingo, no Samuara. O petit comité será para celebrar a primeira eucaristia do filho do casal, João Vitor Basso.

As Daianes, Anselmi e De Toni, conjugam charme e trabalho voluntário para o projeto Artista Solidário 2017 em prol da Associação Criança Feliz Foto: Edson Pereira / Divulgação

Hanelise Bandel da Luz e Roselene Agnoletto são madrinhas do Artista Solidário 2017 que apresentará, nesta edição, a obra de Dirce Pippi, dia 20 de novembro, na Saccaro Foto: Edson Pereira / Divulgação

Kelly Frey realizou encontro gastronômico no Espaço K em Gramado com doces do chef confeiteiro Diego Andino Foto: Cleiton Thiele / Divulgação