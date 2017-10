Sociedade por João Pulita

SOCIAL 19/10/2017 | 06h15 Atualizada em

Mentora do Artista Solidário, Karen Panizzon e a madrinha da 8ª edição, Marialma Castilhos, estarão no evento, dia 20 de novembro, com cerimonial de Marcele Pulita Foto: Edson Pereira / Divulgação / Divulgação

Susana Chies e Jeane Schulz são madrinhas do projeto Artista Solidário 2017 que será realizado dia 20 de novembro na Saccaro com obra de Dirce Pippi em prol da Associação Criança Feliz Foto: Edson Pereira / Divulgação

Cleusa Lisot pilotou encontro para apresentar os tecidos decoração para primavera verão e foi prestigiada por Cristiane Formolo e Carolina de Souza Foto: Leandra Romani / d

Quinze

As famílias Brandalise e Araldi estão vibrando com a chegada das comemorações dos 15 anos de Manoela Brandalise Araldi. A reunião ao redor da debutante será orquestrada por Sidnei Staudt no Don Claudino com gastronomia de Neiva Piccoli, nesta sexta-feira, 20. Os pais e o mano da aniversariante, Airton e Beatriz e Artur, farão as honras do encontro que terá décor em colorido degradê de alstroemérias e rosas.



Assinatura

O estilista caxiense Carlos Bacchi faz mais uma participação especial em parcerias com outros designers. Depois da série de bolsas que ele assinou para a Montefina, agora, adorna com seus famosos bordados 15 peças para a coleção S’S/18 da grife Jardin du Tannerie, de Alice Frajndlich e Carolina Alencar. O lançamento dos looks inspirados no verão parisiense e suas charmosas pâtisseries ganha reunião ao vespertino do dia 24, na loja da marca, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Fernanda Frigeri Martins Nora e Max Nora Filho estiveram ao lado de Paulla Segala que realizou reuniãobenemerente com a colaboração deles Foto: Fábio Grison / Divulgação

Halteres

Paulinho Antonio Bof, que comanda a Academia Base 1 ao lado de Alexandre Machado Pereira, faz render o assunto sobre o futuro endereço do espaço fitness que ocupará o W Tower, nos domínios da Rua Alfredo Chaves. Muita gente está curiosa com a presença dos arquitetos Lucas Sesti e Leonardo Regianini no local. Eles exploram com toques de contemporaneidade e conforto o layout do espaço. Quem vibra com a boa nova, que deve estrear em dezembro, são os grupos de corrida, uma vez que a Base 1 será vizinha de frente do Parque Getúlio Vargas.

Melissa Krindges e Angelo Pereira mapearam a recente balada Parador Club pilotada por Leo Zanotto Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Layout

Os arquitetos Roberto Deitos Alquati, Evandro Mallman e Julio Cesar Rapkiewicz, comandantes da AMPR Incorporadora, apresentam, hoje, entre 18h30min e 22h30min, o apartamento decorado do condomínio Update São Pelegrino. A exibição do projeto e a recepção ocupam a antiga loja Moda Viva no Shopping Iguatemi Caxias.

Conceituais

A caxiense Saccaro, destaque no setor moveleiro, participa como patrocinadora da 3ª edição do Casa Vogue Experience, com a chancela da Globo Condé Nast. A mostra de design e arquitetura que se iniciou ontem e segue até o dia 22 ocupa a Escola Britânica de Artes Criativas, em São Paulo. A marca, além de ambientar os espaços, promove, nesta quinta-feira um talk com os designers caxienses Guilherme Wentz e Roque Frizzo. Eles abordam o tema Herança e renovação: o momento atual do design nacional.

Leonardo Salvador e Marina Alves de Oliveira, sábado, na festa ao redor de Rafaela Giongo e Antonio Akra Filho Foto: Bruno Kriger / Divulgação

Maurício Franzoi e Marina Capra também aplaudiram a cerimônia de casamento de Rafaela e Antonio Foto: Bruno Kriger / Divulgação

Junior Bassanesi e Nicole Giovanella ao sabor do Altos do Vale que serviu de palco para a festa de união de Rafaela Giongo e Antonio Akra Foto: Bruno Kriger / Divulgação