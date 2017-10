Sociedade por João Pulita

SOCIAL 18/10/2017 | 06h15 Atualizada em

Gustavo Spadari Pretto e Suelen Raquel Sebben, felizes no altar da Igreja Matriz de Farroupilha, quando selavam amor eterno em cerimonia seguida de festa na Casa Perini Foto: Silas Abreu / Divulgação

Jéssica Zani e Gilson Gregolon, no dia do enlace, para a posteridade Foto: Jucimar Milese / Divulgação

Radicados em Angola, Samuel Pescador Andreazza e Camila Alexandra Storchi vieram à terra natal para ratificar o laço afetivo no altar da Igreja Nossa Senhora de Lourdes Foto: Gustavo Vanassi / Divulgação

Lucas Tormen e Bruna Pavan, recentemente celebraram o amor em comunhão no altar da Igreja São Pelegrino e recepcionaram familiares e amigos no Altos do Vale Foto: Lucas Lermen / Divulgação

Boquinha

O chefe sommelier Daniel Corrêa dos Santos, comandante da Tapiocaria Caxias, realiza, hoje, mais um bate-papo da série Harmonizado. O tema desta quarta-feira será inspiradíssimo em Borbulhas do Mundo, uma vez que quatro rótulos de espumantes serão combinados com a gastronomia típica de cada país de origem.



Relíquias

Paulla Segala coordena a apresentação do projeto Aquarelando com a Pinoti. Líder do filantrópico Os Maiores Pequenos Heróis, Paulla faz parceria com a Pinoti Baby & Kids, que produz camisetas com as propostas mãe e filha e pai e filho, que terá lançamento dia 24, às 17h, na Pinoti Store, com as atenções de Alessandra Bulla Marques.



Clave

O músico e compositor Ramiro Macedo, fundador da banda Pássaro Vadio, em 2015, e que teve seu disco de estreia Caosmos, lançado em junho deste ano, fará rasante pela região. Nesta sexta-feira, 20, a banda se apresenta às 21h, no Atillio’s 86 e no dia seguinte às 18h, ocupará o palco do Nômade Coletivo, em Farroupilha.



Espelho

É hoje a esperada reunião que Marilete Alquati capitaneia na sua flagship da Feijó Junior. O Runway Fashion vai concentrar um time de personalidades da ala feminina do circuito social da região. O encontro de moda está tão em sintonia com comportamento, que Susana Chies estará por lá apresentando drinks com as cachaças orgânicas que produz na Casa Três Vendas e a cake designer Fabiola Fadanelli apresenta suas novas delícias. Outros itens bacanas que também protagonizam nesta tarde dão conta das lingeries de Eliana Letti e Renata Becker, dos acessórios da Zapataria de Chanamary Scolari e dos cosméticos que Maria Angélica Rech e Virginia Boff representam por aqui.

Naiara Faraon e Tiago Zandonai foram ao altar da Igreja Nossa Senhora de Lourdes para as bênçãos matrimoniais Foto: Felipe Maschio / Divulgação

Morgana Mussatto e Leandro Luiz Pivatto, no dia do casamento entre a Igreja de Santa Catarina e os salões do Merceretto Foto: Lucas Lermen / Divulgação

Anize Modena e Leandro Martinotto vibraram com a cerimônia e os festejos de união que movimentou a Comunidade Santos Anjos, em setembro Foto: Oendler Robert Mazzochi / Divulgação

Rafaela Sandri de Castilhos e Felipe Capeletti Zanella aumentaram o trânsito da sociedade são-marquense, noúltimo dia 30, data do matrimônio deles Foto: Jucimar Milese / Divulgação





Com a aura virtuosística da Igreja de São Pelegrino, Adriane Balardin e Claudio Muterle, encantaram os convivas da celebração de sua união Foto: Daniel Hendler / Divulgação

Liliane da Silva Poloni e Wagner Sartori também celebraram a nova vida a dois no altar da pitoresca Igreja São Pelegrino Foto: Alexandre Zattera / Divulgação