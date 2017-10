Sociedade por João Pulita

SOCIAL 17/10/2017 | 06h15 Atualizada em

Os pais, a irmã e o cunhado do noivo, Antonio Paulo Akra e Eliane Carvalho Callado e Manne Akra e Leandro Rodrigues, vieram do Rio de Janeiro para o casamento de Antonio e Rafaela Foto: Bruno Kriger / Divulgação

Os noivos de sábado, Rafaela Pontalti Giongo e Antonio Akra Filho, realizaram cerimônia seguida de festa que movimentou personalidades em meio a bucólica paisagem do Altos do Vale Foto: Bruno Kriger / Divulgação

Os tios de Rafaela Gilberto e Rosângela Giongo, ladeiam Larissa Erthal na recepção que ocupou o Altos do Vale, sáb Foto: Bruno Kriger / Divulgação

Românticos I

A cerimônia que marcou a união de Rafaela Pontalti Giongo e Antonio Akra Filho foi literalmente abençoada. Primeiramente com o sol, que se abriu num hiato das chuvas ao vespertino de sábado, e depois com as palavras do frei Celso Bordignon e do pastor Pedro Litwinczuk. O encontro solene ao redor da filha de Denio Gelson Giongo (in memoriam) e de Luiza Pontalti Giongo e do filho de Antonio Paulo Akra e Eliane Carvalho Callado movimentou a bucólica Forqueta com o trânsito de muitos amigos do casal. Expressiva parcela de convidados vieram do Rio de Janeiro, terra natal do noivo. Após a cerimônia, Rafaela e Antonio foram aos salões do Altos do Vale celebrar com familiares e amigos em festa e a pista de danças abriu juntamente com o jantar ao som do dee jay Danna. A noite, que teve organização de Daniela Rizzi, seguiu intensa com muita descontração, uma vez que os convivas, em sua grande maioria era formada por jovens casais. Para deixar a turma ainda mais acesa, o MC Robinho da Prata foi desfilar seu repertório de funk. Quem esteve na recepção terá a data gravada na memória.

Adriana De Lucena, Carolina Weber e Fernanda Baldisserotto prestigiaram o lançamento Outubro Rosa do Instituto da Mama no Puppi Baggio, em Porto Alegre Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação

Brasilidade

O casal presidente executivo do Recreio da Juventude, Eduardo e Tatiana Menezes, e o casal vice-presidente social, Fernando Bertotto e Fernanda Camello, intensificam ainda mais a agenda festiva da agremiação. No dia 28, realizam, na sede social, o projeto Divas: Show Brasil, com jantar seguido de uma apresentação das cantoras Tita Sachet e Franciele Duarte que interpretarão pérolas da MPB acompanhadas por Rafael Gubert.



Olheiro

Sprout é um curso que ensina identificar e gerenciar tendências em design e inovação. A proposta desenvolvida por Maurízio Serena e pelo educador e designer Laureano Mon ocupará o Campus 8 da UCS, entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. A professora Adriana Conte coordena toda a atividade.

Tatiana Totel e Michelle Grezzana Santarem são madrinhas do projeto Artista Solidário 2017 que ganhará evento festivo, dia 20 de novembro, na Saccaro Foto: Edson Pereira / Divulgação

Cláudia Busetti e Milton Longo são apoiadores também da oitava edição do projeto Artista Solidário que teve largada, dia 9, com coquetel na Boutique Censi Foto: Edson Pereira / Divulgação

Aniversariante de hoje, Miriam Curtolo Grillo celebrou a data querida, sábado, com as atenções do marido, Sergio Grillo, em reunião familiar no Granpiacer Foto: Bruno Kriger / Divulgação