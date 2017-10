Sociedade por João Pulita

SOCIAL 16/10/2017 | 06h15 Atualizada em

As manas Franciele e Michelle de Mateo em reunião de estilo capitaneada por Mateus e Gabriela Boff, semana passada, em Ana Rech Foto: Rafael Sartor / Divulgação

A estilista Paula Corso e a blogueira Camille Luchese em tarde de moda e gente bonita reunida Foto: Rafael Sartor / d

Francine Bergamo Bisi e Bruno Manfredini Baroni esbanjaram carisma na festividade de união dos amigos Denise Casarin da Rocha e Thomaz Rigon Foto: José Zignani / Divulgação

Ideias

A presidente do Conselho da Mulher Empresária da CIC, Zeli Dambros, recepciona, dia 26, a Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da 3M do Brasil, Camila Cruz. A respeitada empreendedora participará, na ocasião da 70ª edição do Café com Informação. O evento que ocupará o restaurante do subsolo da instituição integra as comemorações dos 20 anos do Conselho.



Natural

A estilista Carolina Potrich alinhava reunião, quarta-feira, 18, entre 17h e 21h, no Estúdio Jefferson Hoffmann. O encontro com o lançamento da coleção verão de Carolina será celebrado com a presença de um trio de cordas e crocheteiras compondo juntos, tudo dentro do conceito orgânico que a estilista propõe em sua obra. Na ocasião a porto-alegrense Débora Dvoskin mostrará suas joias autorais.



Data

A psicóloga Simone De Antoni, o fotógrafo Andrei Cardoso, e o designer gráfico Estevam Concatto estão às voltas com a produção do tradicional Calendário da Apae. A 12ª edição do projeto ganhará lançamento ainda neste mês. Desta vez, inspirado no tema Somos Super, aborda a questão da superação dos beneficiados pela instituição.

A presidente da Associação Criança Feliz, Liège Francisco, recepcionada por Michele Censi no encontro que reuniu os padrinhos da 8ª edição do Artista Solidári Foto: Edson Pereira / Divulgação





Solange Schwade de Lima foi ao evento de moda pilotado por Fabricia Machado no Ateliê Donna Foto: Luís Eduardo Possamai / Divulgação

Beleza

O festejado coiffeur caxiense Nelson Camassola, que faz a cabeça de personalidades da região há 30 anos, promete mais. No período de 15 a 17 ele protagoniza uma imersão de estudos com Jon Santos, técnico da grife de cosméticos Toni&Guy em Porto Alegre.

De quem eu falo:

“Quando ouvir uma fofoca, abra as orelhas. O que alguém diz sobre o outro revela mais sobre quem fala do que sobre o alvo em questão. Uma fofoca, como todo ato de criação, tira a máscara do criador.” Walcyr Carrasco, jornalista, autor de livros, peças teatrais e novelas de televisão em sua coluna para a revista Época do último dia 3.

Os designers florais Eduardo Scalcon e Tiago Boeira Nunes ainda colecionam elogios pelo décor do baile das Debutantes 2017 do Recreio da Juventude Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Rafael Mielke e Katiana Lorandi prestigiaram o evento solidário Os Maiores Pequenos Heróis que Paulla Segala realizou em prol da Liga Feminina Foto: Fábio Grison / Divulgação

Francieli Maria Vigo, Nilo Frantz e Carla Regina Schmitz Vigo lideraram, dia 7, o 1º Simpósio Effeto na Associação Médica de Caxias do Su Foto: Daniela Xu / Divulgação

Os manos Gustavo Italo e Francine Lara Suzin foram presenças no Parador Club que o namorado dela, Leo Zanotto, comandou para comemorar a data querida Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação