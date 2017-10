Sociedade por João Pulita

SOCIAL 14/10/2017 | 06h15 Atualizada em

Cuca Reis e Cassandra Tomé conferiram as novidades em moda, design e gastronomia durante mais uma edição do Mercado Chic capitaneado por Luciana Alberti no Café de La Musique Foto: Rafael Sartor / Divulgação / Divulgação

Idealizadora do Mercado Chic, Luciana Alberti foi prestigiada pela amiga, a arquiteta Jéssica De Carli Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Alexandre Fasoli e Adriana Rossetto Fasoli também foram ao Mercado Chic Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Amor

A linda Rafaela Pontalti Giongo, filha de Denio Gelson Giongo (in memoriam) e Luiza Pontalti Giongo, celebra o amor por Antonio Akra, filho de Antonio Paulo Akra e Eliane Carvalho Callado. A troca de alianças e bênçãos nupciais ocorre sábado, 14, no Altos do Vale, em meio às paisagens bucólicas de Forqueta.



Guardanapo

Quem desejar participar do Jantar Solidário que o time da CIC Jovem realiza, dia 24 de novembro, deve agilizar a aquisição do ingresso. O encontro, que ocupará o restaurante da CIC, terá menu inspirado na gastronomia típica italiana e música ao vivo com o elenco do Eletro Sax.



Coelho branco

Chiquinho Nery assina a montagem do musical “Alice no país da internet”, que terá duas apresentações, dias 14 e 15, às 15 horas, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. O espetáculo, uma viagem pelo mundo da informática, é protagonizado por Heloísa Pérrissé, que encontra conhecidos personagens como a Rainha de Copas e o Chapeleiro Maluco, interpretado por Sérgio Duarte. A peça tem direção musical e arranjos de Nico Rezende. Ele utiliza na trilha sonora composições de grandes nomes da música universal, como Vivalvi, Beethoven e Chopin, cantadas por Liza Matta, Bruno Boer, Sara Chaves, Pablo Marcel e Carolina Pina.

Maria Inez e Paulo Périco, do time que foi abraçar Manuela Zanettini que estreou espaço de educação infantil, semana passada Foto: Fábio Grison / Divulgação

Simoni Schiavo e Clarisse Zanette na inauguração do Global Village de Manuela Zanettini Foto: Fábio Grison / Divulgação

Filantropia

Os salões do Clube Interação, em Garibaldi, servirão de cenário para o 2º Passarela do Bem, dia 10 de novembro. A noite benemerente será realizada em prol da Apae Garibaldi e contará com recepção musical de Lela Acústico Trio e artistas da Apae. No menu, guloseimas da Lê Petit Sablé e do Sabor Ecológico além de nhoque e risoto de aspargos verdes preparados pelo chef Altemir Pessali.

Sétima arte

A quarta edição do Cine Caramelo – Festival Infanto-juvenil de Cinema ocorrerá entre os dias 16 e 20, na Sala Redenção, da UFRGS, em Porto Alegre. O encontro promoverá a reflexão sobre temas da infância e da juventude por meio de uma seleção de filmes de curta e longa metragem produzidos no Brasil, Alemanha, França, Bélgica e Estados Unidos. Destaque para as obras Festa no Céu, de Jorge R. Gutierrez e Guillherme del Toro, O Serviço de Entregas da Kiki, de Hayao Miyazaki, e Boyhood, de Richard Linklater. Uma sessão comentada do filme A Família Dionti, de Alan Minas, com a escritora e diretora de teatro Claudia Levitan também integra a programação que pode ser conferida no cinecaramelo.com.br

Workshop

As crianças terão a chance de desenvolver a suas habilidades criativas durante oficina de cupcakes intitulada Mini Chefs, promovida pela I Fashion Outlet em parceria com a Flor de Açúcar e a Kipling, dia 14, das 15 às 18 horas, em Novo Hamburgo.

Runway

A fashion designer, Juliana Sanmartin, já está às voltas com sua coleção para o inverno 2018. Ela lança sua coleção para o frio do próximo ano em Belo Horizonte durante o Minas Trend um dos principais eventos do calendário da moda brasileira. A proposta da marca de Juliana é criar um lifestyle em torno do couro com versatilidade, conforto e estilo.

Confira os notívagos que circularam pela mais recente edição do Parador Club:

Bruno Rodrigues Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Luana Lorenzon e Daniel Cavion Boff Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Fabio Zambielli e Viviane Soares Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Eduarda Pizzolo Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Francis Cerutti e Robson Canon Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Cristiano de Oliveira e Daniela Freitas Foto: Cristiano de Oliveira / Divulgação

Wood's apresenta a fervida noite sertaneja do Moinho da Estação:

Hamiot Bakri e Viviane Kriger Foto: Roberto Lima / Divulgação

Daiane Scariot Foto: Roberto Lima / Divulgação

Abby Branchini Chacón e Tiago Schimitt Foto: Roberto Lima / Divulgação

Paula Generosi Foto: Roberto Lima / Divulgação

Renan Vieira e Sabrina Barros Foto: Roberto Lima / Divulgação

Vanise Saciloto Camassola e Guilherme Zanatto Foto: Roberto Lima / Divulgação