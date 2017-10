Sociedade por João Pulita

SOCIAL 13/10/2017 | 06h15 Atualizada em

A arquiteta Andréa Arenhardt posa com Mateus Albé Boff no coquetel de inauguração da boutique que ganhou layout dela e leva nome da mana dele

O estilo de Gabriela Albé Boff para recepcionar os convidados da estreia de sua boutique, no charmoso vilarejo de Ana Rech Foto: Rafael Sartor / Divulgação

José Luiz e Sandra Boff, felizes com o feito dos filhos, Gabriela e Mateus, comemoram em família Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Guilherme Albé Boff e Lucas Ballardin, mano e primo de Gabriela e Mateus Boff, prestigiaram a boa nova do clã Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Germânicos

O casal do presidente executivo do Recreio Cruzeiro, José Júnior de Lima Correa e Márcia Marques Correa, realiza dia 28, o tradicional Baile do Chopp. A festa tipicamente germânica ocupará o Salão Panorâmico da Sede Campestre da agremiação. Além de Rogério Pizzolatto, que assina o décor nas cores da bandeira da Alemanha com iluminação cênica desenvolvida por Paulo Marques, o projeto terá gastronomia de André Perin e música ao vivo com a Banda Barbarella. A rainha do clube, Giorgia Stoduto, já prepara o figurino para brilhar na noite temática que brindará o grupo de adesão com canecos de cerâmica.



Etílicos

O articulado Leonel Lorensi arma festão inspirado na cultura germânica, sábado, na Cervejaria Felsen. A inventiva October Felsen promete movimento extra nos domínios da Avenida Rubem Bento Alves, uma vez que a programação da noite inclui show com a banda Os Guelas Secas além de gastronomia típica e chopp artesanal.



Michele Nora, madrinha do Artista Solidário 2017, que beneficia a Associação Criança Feliz, participou, ao lado do marido, Marcelo Nora, do encontro que reuniu os padrinhos na Boutique Censi Foto: Edson Pereira / Divulgação

Vozes

Fabiola Fadanelli arma reunião com conteúdo, dia 18, em sua Dulce Amore no Montaury 2090. Desta vez, a convidada do dia será a coach Giovanna Bonetto, que irá discorrer sobre o tema Conectando Famílias, Transformando Vidas. O projeto integra o Encontro Delas, que chega a sua 9ª edição.

Meeting

Cristiane Formolo, presidente da Associação de Designers de Interiores da Serra Gaúcha realiza, dia 30, um happy hour com a classe, no Mississipi Delta Blues Bar.

Inzoneiro

Júlio D’Agostini vai realizar a 8ª edição de seus famosos Circuitos Enograstronômicos. Desta vez o país homena-geado será o Brasil. Seguindo a tradição do projeto, o evento, agendado para o dia 27, deverá surpreender nos quesitos rótulos, gastronomia e música.

Paulo Fernando e Heloisa Paglioli celebraram Bodas de Ouro com cerimônia e festa surpresa no Hotel Rita Hoppner, em Gramado Foto: Emerson Pereira / Divulgação

Os filhos de Paulo Fernando e Heloisa Paglioli, Rodrigo, Paula, Fernanda e Gabriel prepararam a festa surpresa ao redor dos pais, juntos há 50 anos Foto: Emerson Pereira / Divulgação