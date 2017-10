Sociedade por João Pulita

SOCIAL 12/10/2017 | 06h15 Atualizada em

Guilherme, Paula, Bernardo e Pedro Triches, reunidos no último dia 28 para celebrar os cinco anos de Bernardo Foto: Manu Zatti / Divulgação

Christiane Finger, Lis e Louise Finger Fincatto e Simão Fincatto comemoram, hoje, o Dia da Criança em família Foto: Sabine Schüür / Divulgação

Edie Mello de Oliveira e Ana Paula Lundgren com as filhas Isabela, Carolina, e Laura Lundgren de Oliveira na festa de um aninho de Carolina Foto: Silas Abreu / Divulgação

Babeiro

Ana Cristina e Ronaldo Silvestre agendaram a manhã do dia 28 para batizar a caçula deles, Stella Quadros Silvestre, a recém-nascida maninha de Ingrid. As bênçãos movimentarão a família até a Capela de São Romédio e depois, ao vespertino, festejam em casa com reunião conduzida pela cerimonialista Eriseth Flores.

Marciano e Sílvia Gobbi inauguraram o espaço de festas infantis Happy Day, terça-feira, e contaram com a alegre presença da filha deles, Bruna Gobbi Foto: Daniela Xu / Divulgação

Teodoro Salazar, Vicente Pedrotti Salazar e Andressa Pedrotti foram presenças na festividade lúdica que marcou a estreia da Happy Day, de Marciano Gobbi Foto: Daniela Xu / Divulgação

Guardanapo

Um dos pratos mais famosos de João Fasoli ganhará serviço estrelado numa reunião festiva que ocupará os jardins do Samuara, dia 21. O projeto Sua Majestade, o Bacalhau será servido na brasa durante um almoço que Alexandre Fasoli pilotará ao lado de Fernando Comunello. Imperdível.

Persona

Uma das mais ilustres personalidades da terrinha, Thereza Tondo, receberá a outorga de Cidadã Caxiense. A proposta é do vereador Paulo Périco que fará coro aos aplausos para a fundadora da Tondo S/A, dia 18, na Câmara Municipal.

Andrigo Belin, Joaquim Bressiani Belin e Elisa Regal Bressiani em dia de festa para celebrar o inicio da trajetória de vida de Joaquim Foto: Emerson Pereira / Divulgação

Patrícia Rasia, Valentina Rasia Copetti e Moser Copetti, recentemente quando festejavam a data querida de Valentina, aniversariante da estação Foto: Fábio Campelo / Divulgação

Evandro Granetto e Caren Schmidt vivem dias de encantamento com a filha Isabella Schmidt Granetto Foto: Gabrielle Guadagnin / Divulgação

Daniela, Arthur, Rafael e Valentina Rizzi, família reunida em inesquecível festa ao redor de Valentina Foto: Victória Ruzzarin / Divulgação