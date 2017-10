Sociedade por João Pulita

SOCIAL 11/10/2017 | 06h15 Atualizada em

O renomado cirurgião plástico Roberto Carpeggiani promove um hiato de suas atividades profissionais e, ao lado da bonita e elegante mulher, Flora Julia Magnabosco, embarca rumo ao Velho Mundo. Nesta véspera de feriado protagonizam um roteiro superbacana em clima de dolce far niente pela Itália. Inicialmente passeiam pela encantadora Veneza construída sobre as águas de onde seguem navegando num cruzeiro para Santorini em Mykonos, nas ilhas gregas. O casal retorna dia 25.

Primavera

Os manos Mateus e Gabriela Boff causaram, ontem, em Ana Rech ao apresentarem o projeto de moda e décor tão sonhado. Com o apoio da família, a dupla apresentou a Boutique Gabriela Boff e reuniu um expressivo grupo de amigos e até fãs do bom gosto da linda moça. Mateus, que tem planos de criar um espaço-café na mesma casa de época que abriga o empreendimento, cuida do quiosque D’Schio Flowers, a nova moda entre as noivas da estação.

Toda linda, Rafaela Bortolotto Vargas celebrou a passagem de seus 15 anos, sábado, nos salões da Grand Maison Foto: Wéllington Damin / Divulgação

Frederico Tietbohl Toigo prestigiou sua bonita mulher, a dermatologista Themis Hepp, que celebrou o segundo aniversário da clínica que ela lidera em parceria com Alice Toigo Foto: Daniela Xu / Divulgação

Sílvio Toigo com a esposa, Alice Toigo, no concorrido coquetel festivo que marcou o segundo aniversário da clinica médica que ela comanda com a nora, Themis Hep Foto: Daniela Xu / Divulgação

Duplamente

A médica Themis Hepp, membro das Sociedades Brasileiras de Dermatologia e de Cirurgia Dermatológica, celebrou, quinta-feira, seus dois anos de parceria profissional com a sogra dela, Alice Toigo, renomada especialista do setor. Os festejos movimentaram a clínica AT, que elas lideram na Montaury, 2090, com as presenças de Paulo Gargioni, Daniela Leães, Janielle Susin, Kelly Frey e Adriane Karkow.

Amor

A linda Rafaela Pontalti Giongo, filha de Denio Gelson Giongo (in memoriam) e Luiza Pontalti Giongo, celebra o amor por Antonio Akra, filho de Antonio Paulo Akra e Eliane Carvalho Callado. A troca de alianças e bênçãos nupciais ocorre sábado, 14, no Altos do Vale, em meio às paisagens bucólicas de Forqueta.

Foto: Emerson Pereira / Divulgação

Luisa Miola, Camila Carnelos e Juliana Wuble foram à sede social do Recreio da Juventude, sábado, aplaudir a coroação de Laura Randon Chapochnicoff, nova soberana da agremiação Foto: Emerson Pereira / Divulgação

Radar

Marilete Alquati volta ao centro das atenções, dia 18, com a realização da 5ª edição do Runway Fashion. Para dourar o encontro que ocupa a Moda Leti, Anderson Salvador articula a reunião com a gastronomia do chef do Intercity, Antonio Bosco, e convoca os profissionais da beleza Alex Almeida e Rafael Rottini para cuidar das modelos Cristine Sartor, Gabriela Schio, Bruna Terra e Aline Schonardie e dos guapos Otávio Henrique Lopes e Alex Paloschi. Ciana Reis conduzirá o desfile que terá bijoux autorais de Camila Vieira e joias e óculos grifados da família Pioner. A artista plástica Cristina Mascia apresentará por lá suas últimas criações pictóricas.