Sociedade por João Pulita

Acredita que acontece. Tenha coragem e seja gentil. Palavras da atriz Marina Ruy Barbosa, badalada noiva do findi, questionada sobre Qual é seu lema? em entrevista para a Revista Glamour de outubro.

A Liga Feminina de Combate ao Câncer Núcleo Bento Gonçalves realiza, hoje, às 18h, no Auditório da CIC, o Outubro Rosa com o mote Se cuidar é uma luta de todas. Dentro deste pensamento a entidade leva ao público da Capital do Vinho uma palestra com os renomados médicos caxienses Ricardo Antonio Boff e Lourenço Sehbe De Carli que abordarão o tema Mitos e Verdades Sobre o Câncer de Mama.

A bonita fashionista Fabrícia Machado mostra hoje, em seu Ateliê Donna, uma coleção inédita de looks para o Inverno 2018 que garimpou em Minas Gerais. Em meio ao tour, também aproveitou para trazer de lá a coleção alto verão da grife Iorane que ela representa com exclusividade e que apresenta em primeira mão nesta terça-feira.

Thomaz Rigon e Denise Rodrigues Casarin da Rocha, os românticos noivos de sábado, celebraram o amor entre a Igreja São Pelegrino e a Villa Basílico Foto: José Zignani / Divulgação

A noite de sábado, 7, foi de realização para a advogada Denise Rodrigues Casarin da Rocha e o médico Thomaz Rigon que celebraram a união com muito romantismo no altar da Igreja São Pelegrino. A cerimônia teve bênçãos dos Padres Mario Pedrotti e Leonardo Pereira e as vozes das Meninas Cantoras de Nova Petrópolis numa emocionante solenidade seguida de jantar e festividade. A filha de Luiz Carlos Casarin da Rocha e de Cleonice Rodrigues Casarin da Rocha e o filho de Geno Luiz e Marlene Rigon reuniram familiares, amigos de infância e colegas de faculdade para comungar a felicidade da união.

A mãe da noiva, Cleonice Rodrigues Casarin da Rocha, foi à festividade ao redor da filha na companhia de Miguel Lobato Foto: José Zignani / Divulgação

O pai da noiva, Luiz Carlos Casarin da Rocha, e sua mulher, Luciana Sangalli, testemunharam a união de Denise e Thomaz Foto: José Zignani / Divulgação

Luciana Maria Machado com os manos da noiva, Lauro e Letícia Casarin da Rocha, felizes, confraternizaram na celebração com a família Foto: José Zignani / Divulgação

O encontro festivo ocupou os salões da Villa Basílico do complexo Fabbrica conduzido pela cerimonialista Marcele Pulita, que cuidou dos detalhes ao gosto dos noivos, em especial de Denise que adora toques delicados e artesanais. Para compor o décor com brilho e beleza, os designers florais Eduardo Scalcon e Tiago Boeira Nunes criaram arranjos em diversos níveis inclusive suspensos em balanços como os que sustentavam os bem-casados. O jantar teve a batuta da chef Daliana Tonus, os doces de Marina De David e música do dee jay Danna. Outros brilhos davam conta dos lustres Santé e do mega telão de led de Alexandre Alibu Maciel.

A graça e a Juventude de Juliana Witt Pivoto e Luiza Panassol Colombo no baile das Debutantes 2017 doRecreio da Juventude Foto: Emerson Pereira / Divulgação

Mateus Pellini Fontana e Giovana Caregnato Orsso aplaudiram a prima dela, Marina Caregnato, que se despediu sábado do título de rainha do Recreio da Juventude Foto: José Zignani / Divulgação