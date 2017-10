Sociedade por João Pulita

SOCIAL 09/10/2017 | 06h15 Atualizada em

As debutantes Laura Paim da Silva, Maria Eduarda Mioto, Giulia Slomp e Caroline Savaris também foram as estrelas do baile de gala do Recreio da Juventude Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Cheias de graça, as meninas Ana Laura Cericatto, Laura Sallet, Maria Angelina Andreola e Eduarda Sasset desfilaram com pais e pares nos salões juventudistas Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Carolina Grezzana, Maria Julia Gomes, Daniele Tomasi e Maria Renata Costabeber Thomazi estrearam em sociedade com seus vestidos de sonhos Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Juventude

A direção executiva e social do Recreio da Juventude, representada pelos casais Eduardo Menezes e Tatiana Ruzarin Menezes e Fernando Bertotto e Fernanda Camello, contabilizam elogios pelo sucesso do Baile das Debutantes 2017 da agremiação. A festividade de gala realizada, sábado à noite, nos salões da sede social, serviu para apresentar 16 meninas-moças, filhas de representativos nomes da sociedade. Para a recepção, da proposta Debut Secrets – A Era de Ouro, os anfitriões vestiram os ambientes com requinte e jovialidade.

Marina Remus Caregnato transferiu a coroa de soberana da família esmeralda para Laura Randon Chapochnicoff, sábado, em noite de gala, no Debutantes 2017 Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Para criar a atmosfera imperial, o gestor social José Carlos Brustolin e o relações públicas do clube, Anderson Civardi, assinaram o projeto do baile, que incluiu 16 iluminados lustres, e convocaram, além dos integrantes da Banda Marcial Cristóvão de Mendoza, vestidos a caráter, de guardas reais, os artistas florais Eduardo Scalcon e Tiago Boeira Nunes, da Cazzare, que desenvolveram com muito bom gosto, a concepção do décor. Nota para a fonte dourada, decorada com cristais e rosas em tom pink formando uma grande flor de lótus produzida por Flaviano Weber que aplicou ainda 20 coroas na cor da fonte. Paula Ledur exibiu todo o glamour das toalhas que vestiam as mesas das beldades do ano e seus familiares. A jornalista Marisol Santos, da RBS TV Caxias, fez às vezes de mestre de cerimônia, e Ivo Menegolla assinou a iluminação.

Sergio Chapochnicoff e Roseli Beatriz Randon, pais de Laura Randon Chapochnicoff, orgulhosos com novo feito da filha, agora rainha do Recreio da Juventude Foto: Juliano Vicenzi

Os pais de Marina Remus Caregnato, Gilmar e Sueli Caregnato, acompanharam a despedida do reinado da filha durante o baile das Debutantes 2017 do clube esmeralda Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Esmeralda

As 16 debutantes do ano do Recreio da Juventude apresentaram uma coreografia de Cristina Dall’Agno Demori e encantaram ao dançar a valsa imperial com seus pares. Depois, dançaram também o clássico ritmo acompanhadas por seus pais e foram mimadas pela diretoria do clube com pingentes de pérola. A noite de gala serviu para a rainha 2016/2017, Marina Remus Caregnato, filha de Gilmar e Sueli Caregnato, transferir cargo e coroa para Laura Randon Chapochnicoff, soberana da gestão 2017/2018, filha de Sérgio Chapochnicoff e Roseli Beatriz Randon. Marina foi presenteada com uma gargantilha e um pingente com a réplica da coroa que ostentou em seu reinado e vestia um look de Gildo Kist elaborado em tule ilusion francês com renda e rebordado com pedrarias e cristais Swarovski. Já Laura foi coroada depois de desfilar num modelo de Carlos Bacchi, em zibeline na cor vermelha, com oito gomos godês, bordado com micropaetês, cristais tchecos e austríacos em formatos diversos. A nova rainha ganhou de boas-vindas um anel solitário com uma esmeralda, pedra símbolo do clube. A noite de gala, aplaudida pela família juventudista, teve ainda música ao vivo com a banda Sunset Riders e discotecagem de Marcio Daniel.

Presidentes executivos e vice-presidentes social do Recreio da Juventude, Eduardo e Tatiana Menezes e Fernanda Camello e Fernando Bertotto, colecionam elogios pelo grandioso baile de debutantes inspirado na realeza Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação