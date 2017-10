Sociedade por João Pulita

SOCIAL 07/10/2017 | 06h15 Atualizada em

Camila Vieira e Beatriz Martins, da grife de luxo B.Bag, apresentaram nova coleção de clutches criadas em parceria com a estilista Ana Dottono. Confira quem esteve por lá:

Tatiele Modelski, Camila Vieira e Daiane Stragliotto Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Ronya Souto e Fabiana Cemin Venturin Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Natana De Leon Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

André Lucena e Ciana Reis Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Janiele Colla Susin Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Nani Ximendes Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Pamella Frey Ferreira e Kelly Frey Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Tatiele Modelski e Daiane Stragliotto Foto: Jeferson Deboni / Divulgação

Românticos

Denise Casarin da Rocha, filha de Luiz Carlos Casarin da Rocha e Cleonice Rodrigues Casarin da Rocha, ratifica seu amor por Thomaz Rigon, filho de Geno Luiz e Marlene Rigon. A troca de afetos e bênçãos ao redor de Denise e Thomaz terá como altar a Igreja São Pelegrino, neste sábado. Após a solenidade, os noivos e seus familiares recepcionam amigos em festa nos salões da Villa Basílico no Complexo Fabbrica.

Ciranda

Marciano Gobbi inaugura, nesta terça-feira, seu mais novo projeto, a Happy Day. A casa de festas focada no público infantil nos domínios da Avenida Rubem Bento Alves ganhou identidade visual desenvolvida pela Túnel Design, estúdio dos criativos Eduardo Mangoni e Valéria Alberti. Entre os destaques da estreia do empreendimento está a gastronomia de Maria Rita Gonçalves.

Alianças

Gustavo Spadari Pretto e Suelen Raquel Sebben se casam neste sábado. Os filhos de Wilson Pretto e Marli Cristina Spadari Pretto e Itacir Sebben e Mariazinha Chieli Sebben recebem as bênçãos solenes de união no altar da Igreja Matriz de Farroupilha e, na sequência, brindam com familiares e amigos na Casa Perini. A noiva elegeu para a ocasião um modelo da estilista Ana Dotto e o noivo um traje do uruguaio Mauricio Placeres. A cerimonialista Caroline Polly cuida de todo o aparato festivo.

Novo

O arquiteto e designer Henrique Steyer apresentou, na última quarta-feira, na Expresso do Oriente, em Porto Alegre, o guia Décor com Touché. Na publicação, que vem encartada na revista Visual & Design, Steyer propõe 31 opções de decoração de interiores, uma para cada dia. O manual integrará ainda a próxima edição da Revista Bá, de Mariana Bertolucci, que tem lançamento previsto para o fim do mês.

Henrique Steyer Foto: Henrique Amaral / Divulgação

Talheres

A guardiã do Centro Holístico Semeando Luz, Thanya Lima, realiza, neste domingo, um almoço festivo em benefício da entidade. O encontro ao redor da gastronomia típica italiana movimentará o salão de festas da Comunidade São Pedro da Terceira Légua. Ainda há ingressos para a festividade.



Luluzinhas

Luciana Lulu Alberti arma mais uma edição do Mercado Chic, um festival de peças de artesãos, designers e pequenos produtores. A proposta movimenta o Café de La Musique, neste sábado, entre 11h e 19h, com uma pegada de consumo consciente e sustentável. Quem circular pelo local poderá se deliciar com expressões artísticas, moda e gastronomia.



Leo Z

Articuladíssimo, o empresário da cena entreteiner, Leo Zanotto, será o festejado aniversariante deste sábado e comemorará em grande estilo. Para dar caldo à função, ele realiza o Parador Club, que ocupa o Quinta Estação com um timão de artistas. Ao todo serão 15 atrações.



Cadeiras

As médicas Carla Vigo, doutora em infertilidade, e Francieli Vigo, especialistas em reprodução humana, realizam neste sábado, o 1º Simpósio Effeto. A proposta delas é voltada para seus colegas das áreas de ginecologia, obstetrícia e urologia. O evento ocupa o auditório da Amecs e conta com o apoio de Fabrício e Michele Censi.



Foco

Manuela Gimenes Zanettini, formada em Biologia pela Universidade de São Paulo, mestre em educação e especialista no ensino bilíngue pela Universidade de Minnesota, apresenta novidades por aqui. Neste sábado, às 10h, ela comanda o coquetel inaugural da Global Village, a primeira escola de educação infantil por imersão bilíngue da Serra gaúcha. O clã Zanettini aplaude o projeto de Manuela.



Sortido

O relações públicas Paulinho Silva engatou quarta-feira e segue durante todo o fim de semana com sua proposta que mixa atitude, arte e moda com o projeto Mistureba. Ele realiza toda a função em parceria com a bonita modelo Gisi Fiuza, no espaço gourmet e no jardim do Espaço MZ558 da fotógrafa Manuela Zatti nos domínios da Rua Treze de Maio. No sábado a Cast One Models fará por lá seleção de novas carinhas.



Solidariedade

A Associação Criança Feliz, presidida por Liège Francisco, realiza, neste sábado, a Festa do Dia das Crianças da instituição. O encontro com os petizes, que ocupará a sede da entidade no Bairro Fátima Baixo, se inicia às 13h30min e contará com a presença dos solidários dindos e dindas da gurizada.

Em sua estreia, a Vitrine Assinada Saccaro teve a expertise do casal de arquitetos André Rigoni e Tatiana Biffi. Veja quem esteve no coquetel que movimentou a o showroom da grife de móveis no Villagio Iguatemi, quarta-feira à noite:

Claudete Matias, Tatiana Biffi e Euclides Matias Foto: Daniela Xu / Divulgação

Daniela Palandi e João Saccaro Foto: Daniela Xu / Divulgação

Débora e Elisa Zattera Foto: Daniela Xu / Divulgação

Elvida Scherer e Julio Cesar Pinto Foto: Daniela Xu / Divulgação

Sara, Ida e Manuela Bof Foto: Daniela Xu / Divulgação

João e Erica Sebben Foto: Daniela Xu / Divulgação

Leandro Silva e Adriana Aguiar Silva Foto: Daniela Xu / Divulgação