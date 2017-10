Sociedade por João Pulita

SOCIAL 06/10/2017 | 06h15 Atualizada em

Neiva Nora e Cristina Minghelli Buhler prestigiaram o talentoso casal de arquitetos, Tatiana Biffi e André Rigoni, quarta-feira, na Saccaro Foto: Daniela Xu / Divulgação

Forno

Ao imprimir um conceito bistrô na Galeria de Arte do marido, o artista plástico Fabio Balen, a marchand Desirèe Balen tem dado mostras de talento de confeiteira. Nascida na Holanda e naturalizada brasileira, Desirèe que já era famosa por suas tortas de maçã, agora se revela uma doceira e tanto. No novo menu do bistrô, ela causa com as palhas italianas que produz nas versões pistache e amêndoas.



Olhares

O oftalmologista Sérgio Ramos Filho e seu filho, o acadêmico de medicina, Rodolfo Ramos, participam, a partir de amanhã até o dia 11, do Encontro Anual da Sociedade Europeia dos Cirurgiões de Catarata e Refrativa, que ocorre em Lisboa. Depois de intensa programação científica, Sérgio e Rodolfo se juntam a Virgínia Grezzana para um tour pelas regiões viníferas de Portugal.

Discotecário

Gilberto Giongo, o Beto GG, vai realizar a 15ª edição de suas memoráveis reuniões dançantes. Tanto que agendou o dia 11 de novembro para embalar com os hits dos anos 1970, 1980 e 1990, um jantar que ocupará a boate Pelourinho do Clube Juvenil. A esposa do anfitrião, Rosângela Giongo, irá colaborar nas honras.

Aline Caron e Juliano Dal Ponte casaram, no último dia 30, na Igreja Matriz de Farroupilha e recepcionaram amigos em festa no Jockey Clube Foto: Daniel Hendler / Divulgação

Marina Dalla Vechia brilhou entre os convidados da festividade ao redor dos noivos Aline Caron e Juliano Dal Ponte Foto: Daniel Hendler / Divulgação

Moldura

Viviane Pinto Bado colabora com mais um projeto em benefício do Centro Assistencial Vitória. No dia 7 de novembro, ela estará na Galeria Arte Quadros ao lado da artista plástica Remy Ara, que desenvolveu uma série de gravuras de arte naif que serão comercializadas para atender a instituição. Na aquisição do ingresso para o vernissage, o grupo de adesão poderá escolher a peça assinada por Remy durante o Varal com Arte e Amor.

Brilho

A criativa empresária e designer Sirley Sonda Massoni, comandante da Maria Santa, agita o showroom da grife de bijoux, nesta sexta-feira, nos domínios da Avenida Rossetti. A função, que se inicia às 7h30min até às 21h, ganha proposta sale e terá, de quebra, food truck e muita música boa.

Mix

Assim que retornarem da temporada internacional que protagonizam em Dubai, Zeli Dambros e o expressivo grupo que elenca o Conselho da Mulher Empresária da CIC, fazem mais. Realizam, dia 9 de novembro, a 13ª edição da Noite da Salada. O encontro reunirá nomes de expressão da gastronomia da Serra gaúcha no Restaurante Sica.

Verônica Zini e Ricardo Franzoi também colaboraram com o projeto filantrópico Os Maiores Pequenos Heróis Foto: Fábio Grison / Divulgação

Sidimar Remussi e Osania Capellini aplaudiram o projeto Os Maiores Pequenos Heróis que Paulla Segala realizou em prol da Liga Feminina no Intercity Foto: Fábio Grison / Divulgação