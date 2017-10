Sociedade por João Pulita

SOCIAL 05/10/2017 | 06h15 Atualizada em

Paulla Segala, idealizadora do projeto Os Maiores Pequenos Heróis, foi prestigiada por Gabrieli Medeiros e pela jornalista Rosane Marchetti no jantar benemerente que ocupou o Intercity, terça-feira Foto: Fábio Grison / Divulgação / Divulgação

Cadeiras

As médicas Carla Vigo, doutora em infertilidade, e Francieli Vigo, especialistas em reprodução humana, realizam neste sábado o 1º Simpósio Effeto. A proposta delas é voltada para seus colegas das áreas de ginecologia, obstetrícia e urologia. O evento ocupa o auditório da Amecs e conta com o apoio de Fabrício e Michele Censi.



Foco

Manuela Gimenes Zanettini, formada em Biologia pela Universidade de São Paulo, mestre em educação e especialista no ensino bilíngue pela Universidade de Minnesota, apresenta novidades por aqui. Neste sábado, 7, ela comanda o coquetel inaugural da Global Village, a primeira escola de educação infantil por imersão bilíngue da Serra gaúcha. O clã Zanettini aplaude o projeto de Manuela.



Notável

O cirurgião plástico Luís Carlos Letti Manozzo está em Londres onde pesquisa tudo que há de inédito na especialidade. Focado nas evoluções da medicina, Manozzo é aplicado integrante do Congresso de Cirurgia Plástica e Estética que se iniciou dia 5 e segue até o dia 8.

Nos intervalos dos estudos ele aproveita para revisitar a história da Inglaterra em passeios aos museus de lá, outra de suas grandes paixões.



Rafael Ramos de Oliveira e Clarissa Casagrande celebraram união com proposta intimista, sábado, no Bistrô São Lourenzo Foto: José Zignani / Divulgação



Sortido

O relações públicas Paulinho Silva engatou quarta-feira e segue durante todo o fim de semana com sua proposta que mixa atitude, arte e moda com o projeto Mistureba. Ele realiza toda a função em parceria com a bonita modelo Gisi Fiuza, no espaço gourmet e no jardim do Espaço MZ558 da fotógrafa Manuela Zatti nos domínios da Rua Treze de Maio. No sábado a Cast One Models fará por lá seleção de novas carinhas.



Longevidade

O empresário caxiense Carlos Candido Finimundi, que esbanja vitalidade aos 96 anos, recebe deferências por sua impressionante atividade profissional e contribuição no crescimento de Caxias do Sul. Hoje, às 14h30min, estará no Palácio Piratini para receber das mãos de José Ivo Sartori a Medalha Negrinho do Pastoreio. A homenagem inclui as comemorações ao redor dos 72 anos da Fundação Dambroz que Finimundi ainda comanda.

A presidente voluntária do IMAMA e da FEMAMA, Maira Caleffi, e o diretor de marketing da Fruki, Júlio Eggers, apresentaram a campanha do Outubro Rosa 2017 no Puppi Baggio, na Capital Foto: Vini Dalla Rosa / Divulgação





Júlia Fleck da Rosa conduziu a festividade Catálogo de Brotos, no Country Club de Porto Alegre, e contou com as atenções do namorado, o caxiense Christiano Barbosa Foto: Daiane de David / Divulgação

Tempero

Um dos endereços gastronômicos mais concorridos de Bento Gonçalves, o Madero Container, serve menu para jantar beneficente hoje. A renda do encontro será integralmente destinada para o projeto Abraçaí de lá.

Românticos

Denise Casarin da Rocha, filha de Luiz Carlos Casarin da Rocha e Cleonice Rodrigues Casarin da Rocha, ratifica seu amor por Thomaz Rigon, filho de Geno Luiz e Marlene Rigon. A troca de afetos e bênçãos ao redor de Denise e Thomaz terá como altar a Igreja São Pelegrino, neste sábado. Após a solenidade, os noivos e seus familiares recepcionam amigos em festa nos salões da Villa Basílico no Complexo Fabbrica.

Odete e Ivana de Castilhos, mãe e filha, aplaudiram o encontro de moda e benemerência que Regina Bellini protagonizou em grande esti Foto: Daniela Xu / Divulgação

Maria Luíza Lemes Souza estreia, sábado, em sociedade no baile de gala das Debutantes 2017 do Recreio da Juventude Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação