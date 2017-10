Sociedade por João Pulita

SOCIAL 04/10/2017 | 06h15 Atualizada em

Sandra Sgandella Fontoura, Valentina e Paola Marcon Kaspary presenças ao redor das delícias preparadas por Karla Ferraro no encontro de arte que Tecla Verruck promoveu semana passada Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Temporada

Daniela Ferreira segue comemorando suas três décadas no ensino do idioma inglês. A coroação dos festejos ocorreu num cruzeiro que ela protagonizou na companhia da amiga Caren Torelli. Juntas, passearam por Amsterdã, Hamburgo, Londres, Hanfleur e Bruges.

Ao fim da viagem retornaram para mais cinco dias num circuito pelas cidadezinhas vizinhas de Amsterdã de onde Daniela voltou encantada, na última quinta-feira.



Quentíssima

O complexo Fabbrica, que Lorien Pasqual criou nos domínios do bairro de Lourdes está se transformando em novo coração da noite. Depois de apresentar a Villa Basílico e a Cervejaria Salvador, o local abrigará em breve o Reffetorio, um restaurante e bar com clima de cafeteria que estreia por lá. A boa nova terá a mão certeira dos empresários Carlos Cesar Silva e Rudimar Salvador que já empreendem juntos com o Oishi Premium.

Glória Rossi Pettinelli foi o centro das atenções na sua balada de 15 anos, sexta-feira, no Quinta Estação Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Os pais de Glória Rossi Pettinelli, Caetano e Roseana Pettinelli, fizeram as honras aos amigos da filha caçula que celebrou 15 anos no Quinta Estação Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Davi Costi e Luiza Rossi Pettinelli na festa de 15 anos da mana dela, Glória Rossi Pettinelli Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Talheres

A guardiã do Centro Holístico Semeando Luz, Thanya Lima, realiza, domingo, 8, um almoço festivo em benefício da entidade. O encontro ao redor da gastronomia típica italiana movimentará o salão de festas da Comunidade São Pedro da Terceira Légua. Ainda há ingressos para a festividade.



Luluzinhas

Luciana Lulu Alberti arma mais uma edição do Mercado Chic, um festival de peças de artesãos, designers e pequenos produtores. A proposta movimenta o Café de La Musique, neste sábado, entre 11h e 19h, com uma pegada de consumo consciente e sustentável. Quem circular pelo local poderá se deliciar com expressões artísticas, moda e gastronomia.



Sim

O executivo Alexandre Randon e a bonita nutricionista Fernanda Farias já solicitam que familiares e amigos muito próximos reservem a data de 14 de abril de 2018. Tudo porque neste dia eles trocarão alianças de união em cerimônia com proposta intimista que ocupará a cidade de Gramado.



Leo Z

Articuladíssimo, o empresário da cena entreteiner, Leo Zanotto, será o festejado aniversariante deste sábado e comemorará em grande estilo. Para dar caldo à função, ele realiza o Parador Club, que ocupa o Quinta Estação com um timão de artistas. Ao todo serão 15 atrações.

Maria Júlia Gomes de Souza elenca o time das Debutantes 2017 do Recreio da Juventude e estreia em sociedade, sábado, em noite de gala Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação