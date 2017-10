Sociedade por João Pulita

SOCIAL 03/10/2017 | 06h15





As arquitetas Caroline Formentini e Gabriela Angonese no vernissage Revisitar protagonizado pelo artista plástico Antonio Giacomin, na Saccaro Foto: Fábio Grison / Divulgação

Julieta De Zorzi aplaudiu Fernanda Cirena Müller que desfilou para Regina Bellini com as atenções da mãe, Fátima Cirena Müller Foto: Daniela Xu / Divulgação

Elas por elas

Fernanda Crosa Remussi e Kelly Donazzolo serão o centro das atenções do projeto Encontro Entre Amigas que a fashionista Marilete Alquati realiza mensalmente em sua flagship. Fernanda, que é dentista, discorrerá sobre o universo da odontologia estética e Kelly sobre tratamentos de beleza. A reunião delas ocorre nesta quarta-feira, entre 18h e 21h.



Balaio

As jovens e lindas Sophia Romani Susin e Natália Bado criaram uma ação superbacana para levar brinquedos e roupas para crianças carentes. O projeto inspirado pelas it girls tem pontos de entrega. Quem desejar colaborar com a proposta das garotas, os Postos Comboio servem de local de arrecadação. Os presentes podem ser entregues em qualquer uma das unidades.



Raffael Mendonça e Rafael Cyrillo, da rede Intercity, recepcionaram o escritor Fabrício Carpinejar, ao centro, que proferiu palestra no Intercity Caxias Foto: Fábio Grison / Divulgação

Juarez e Marcia Martini apoiaram o projeto fashion e benemerente que Regina Bellini realizou com sucesso na Villa Basílico Foto: Daniela Xu / Divulgação

Ciranda

Marciano Gobbi tira do papel seu mais novo projeto e inaugura, dia 10, a Happy Day com direito a coquetel festivo. A casa de festas focada no público infantil nos domínios da Avenida Rubem Bento Alves ganhou identidade visual desenvolvida pela Túnel Design pelo olhar criativo de Eduardo Mangoni e Valéria Alberti que ratifica o conceito Celebre os melhores momentos da vida. Entre os destaques da estreia do empreendimento está a gastronomia de Maria Rita Gonçalves.

Assinaturas

Os arquitetos Tatiana Biffi e André Rigoni protagonizam a Vitrine Assinada da Saccaro que estreia nesta quarta-feira, 4. A ideia do casal que divide, há muito, dias na profissão e no lar é evidenciar o habitat do design que conta histórias. O encontro com a dupla se inicia às 19h30min na Saccaro com as atenções de Daniela Palandi. Quem circular pelo local poderá conferir ainda a mostra Revisitar do artista plástico Antonio Giacomin em exibição até novembro.

Adriana Corrêa Weissheimer, Renata Casara Costa, Daniela Ramos e Andrea Varaschin Webber comemoraram juntas seus aniversários em festa no Quinta Estação, sábado Foto: Leandra Romani / Divulgação

Ravanari Matos foi com o artista plástico Vitor Senger conferir o trabalho da designer Carolina Haveroth Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Daniele Gallina e Lionardo Sebben prestigiaram Tecla Verruck que realizou encontro de arte na Chateau Blanc Foto: Rafael Grison / Divulgação

Caren Thoen e Leandro Martins Baptista, ela gerente de marketing e ele diretor de operações da rede Sorrifácil, na estreia na unidade Caxias do Sul Foto: Daniela Xu / Divulgação

Maria Renata Costabeber Thomazi dança a valsa dos 15 anos, dia 7, em noite de gala durante o Debutantes 2017 do Recreio da Juventude Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Mercedes Ponzi Martini foi o centro das atenções de parte expressiva da Confraria do Champanhe quando celebrava a data querida no Henrique Neves Gastronomia Foto: Gladis Gomes / Divulgação