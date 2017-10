Sociedade por João Pulita

SOCIAL 02/10/2017 | 06h15 Atualizada em

Gilberto e Marisa Baron com a filha Melissa Bulla Baron e o genro Assis Antoniazzi Lavoratti no vernissage Revisitar do artista plástico Antonio Giacomin em exibição na Saccaro

Gilberto e Marisa Baron com a filha Melissa Bulla Baron e o genro Assis Antoniazzi Lavoratti no vernissage Revisitar do artista plástico Antonio Giacomin em exibição na Saccaro Foto: Fábio Grison / Divulgação / Divulgação

Rafael Bartelli com Bruna, Giovanni, Mari e Ivo Pagliarini comandaram o lançamento da coleção inverno 2018 da grife Pituchinhus, em Farroupilha Foto: Arquivo pessoal / Divulgação

Mirele Guerra, sua mãe, Estanislawa Guerra, e a amiga da família, Hanelise Bandel da Luz, prestigiaram a mostra de Carolina Haveroth na Chateau Blanc Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Francine Luz e Mariana Goettemz na concorrida tarde de arte e design que Tecla Verruck realizou na Chateau Blanc Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Cleusa Vergani, Giovana Crosa e Fernanda Crosa Remussi fizeram às vezes de modelo e apoiaram o desfile benemerente que Regina Bellini realizou quarta-feira Foto: Daniela Xu / Divulgação

Rosas

A quarta edição do Outubro Rosa, realizado em Caxias do Sul por Elizabeth Sehbe Fichtner, Claires Carnino Viezzer e Sirley Massoni, e os médicos Maximiliano Cassilha Kneubil e Janaina Brollo, ganha este ano uma programação que inclui informação científica e atividades filantrópicas. Com o apoio da equipe do Diagnose e do Centro Gaúcho do Câncer, realizam, amanhã, uma palestra com o geneticista André dos Anjos, que abordará o tema Síndromes Hereditárias no Câncer da Mama. Já no dia 18, será realizado o Desfile das Estrelas, com a participação de pacientes, nos salões da CIC. Nesta ocasião, haverá coquetel e show com o Musical Abertura.



Mascotes

A médica veterinária Renata Saccaro realiza, nesta quarta-feira, a terceira edição do Outubro Pet. O encontro celebrado no dia do padroeiro dos animais, São Francisco de Assis, terá como cenário o Quinta Estação, com jantar pilotado pelo chef de cozinha Vicente Perini Filho. O projeto que está se transformando em tradição, terá verbas destinadas à ONG Amor Vira-lata.

Katiane Cavagnolli e Tiago Zanella reuniram a sociedade florense, dia 23, para celebrar a união entre a Igreja Matriz de Flores da Cunha e os salões do Clube Independente Foto: Edson Pereira / Divulgação

Gabriela Duarte Paganela e Silon Dal Bosco, quando celebravam a união com cerimônia seguida de festa em meio aos cenários bucólicos do Altos do Vale Foto: José Zignani / Divulgação

Guri

Nasceu, dia 29, Pedro Rauber Motter, o primogênito de Cristiane Rauber e Maicon Motter, ele gestor da Vinícola Don Guerino. Os avós, Roque e Teresinha Rauber e Osvaldo e Salete Motter, acompanham de perto a felicidade e a saúde dos pais estreantes e do netinho.



Moldura

Dejair e Maria Inês Salvador, comandantes da Galeria Arte Quadros promovem, em outubro, a largada oficial ao redor das comemorações dos 44 anos do festejado endereço de arte. No dia 5, realizam a 4ª edição do projeto Vitrine Conceito, desta vez reunindo a arte do artista plástico, o aquarelista Antonio Giacomin, e do reverenciado trabalho da arquiteta farroupilhense Lisana Maggioni.



Brilhos

Hanelise Bandel da Luz, que retornou oficialmente à terrinha depois de longa temporada no exterior, faz mais. Sucesso com seu espaço de joias tailandesas, a empresária, psicóloga de formação, segue conceituando seu trabalho com foco. Tanto é que no dia 10, ela recepciona no espaço Hanne Luz, a psicanalista Eliane Deitos, que promoverá um bate papo inspirado no tema As joias internas e a busca pela perfeição.

Paula Ledur, foi presença de destaque no recente encontro promovido por Simoni Schiavo da Revista Afrodite Foto: Kléber Maurício / Divulgação

Foto: Celso Tissot / Divulgação