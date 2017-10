Sirva filé mignon suíno com chutney de pêssego 

Saboroso 27/10/2017 | 06h30 Atualizada em

Essa receita integra o projeto que a Microempa está promovendo com a ajuda do Grupo Setorial da Gastronomia, que reúne diversos micro e pequenos empreendedores do ramo da gastronomia para auxiliar a desenvolver uma receita especial para cada estabelecimento. Confira a receita de hoje:

Ingredientes

500g de file mignon suíno

5 dentes de alho

Sal marinho

Tempero verde (coentro, sálvia, salsinha, cebolete)

200ml vinho tinto

Azeite extra virgem

Modo de preparo

1. Marinar a carne por, no mínimo, 3 horas no vinho com os temperos. Colocar em uma assadeira e regar com o azeite;

2. Coloque no forno pré-aquecido a 180 graus de 50 a 90 minutos;

3. Retire do forno e aguarde 5 minutos;

4. Corte em medalhões banhando com chutney de pêssego.