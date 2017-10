Sétima Semana das Etnias segue com programação até sábado, em Caxias do Sul

Imigração 25/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Com uma programação voltada a defender e debater a preservação da diversidade étnica no Rio Grande do Sul, a 7ª Semana das Etnias segue até sábado em Caxias do Sul, com diversas apresentações artísticas e painéis temáticos. As atividades iniciaram ontem, com o grupo de danças folclóricas alemã Alles Gut. Hoje, sobe ao palco do Ponto de Cultura, na Avenida Independência, o Coro Vozes da Casa, seguido de palestra sobre diversidade e identidade culturais, com o antropologo e professor da UCS Rafael José dos Santos.

A Semana trará grupos de diversas regiões do Estado. Os principais destaques estão na sexta-feira, com a apresentação do espetáculo teatral Travessia, dirigido pelo italiano Adriano Iurissevich, e no sábado, quando o público poderá apreciar apresentações do grupo de umbanda Ventos de Aruanda, o maracatu da Sucata Sonora, o coro de música tradicional italiana Famiglia Trentina, o Grupo de Danças Internacional de Nova Petrópolis e o Grupo Sociedade Polônia, que também apresenta danças típicas.

– Sempre foi uma preocupação nossa a preservação das características das etnias da nossa região, sendo uma das mais importantes as línguas. Especialmente, como manter o interesse das novas gerações em aprender os dialetos e os idiomas dos nossos imigrantes, que estão morrendo diante dessa dominação da cultura norte-americana. Por isso procuramos trazer esse debate à tona – comenta o diretor da Casa das Etnias, Iraci José Marin.

Fundado em 2011, a partir de convênio da prefeitura de Caxias com o Ministério da Cultura, o Ponto de Cultura Casa das Etnias tem conseguido, na opinião do diretor, ser um local onde se difundem a arte, a gastronomia, a história e os costumes de diferentes regiões do mundo que estão representadas na Serra.

– Conseguimos nos firmar graças a um dedicado grupo de voluntários, que trabalha para oferecer não só o ensino de línguas, mas também diversas oficinas. Acho que temos conseguido dar uma boa contrapartida à população – avalia Iraci José Marin.

A Semana das Etnias é viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Confira os destaques da programação



Quarta-feira

— 19h - Coro Vozes da Casa

— 19h30min - Palestra: Diversidade étnica e identidades culturais, com Rafael dos Santos

Quinta-feira

— 19h - Mesa de debates: Organizações de preservação da diversidade étnica no Estado do Rio Grande do Sul - suas lutas, seus sonhos

Sexta-feira

— 20h30min - Espetáculo Travessia

— Conversa com Senegaleses e Haitianos, novos imigrantes de Caxias do Sul

Sábado

— 14h - Feira de comidas típicas, artesanatos e objetos culturais.

Apresentações artísticas:

— Vento de Aruanda

— Sucata Sonora

— Famiglia Trentina

— Grupo de Danças Internacional de Nova Petrópolis

— Grupo Sociedade Polônia