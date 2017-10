Série da Semana: Assista "Flaked"

Séries 27/10/2017 | 17h05 Atualizada em

A série Flaked estrelada por Will Arnett. A série acompanha o intérprete principal Chip, um autoproclamado guru, que se apaixona pelo "objeto de fascinação" de seu melhor amigo e transforma uma relação de amizade num emaranhado de meias verdades e quase mentiras que irão comprometer a sua imagem.

A série é o terceiro projeto com participação de Will Arnett para a Netflix, após Arrested development e BoJack Horseman. Além de protagonizar, Arnet também é cocriador - em parceria com Mark Chappel - , produtor-executivo e é coroteirista.

O primeiro ano da série contou com oito episódios, lançados em 2016. No segundo, que conta com seis episódios, Chip tem que lidar com as consequências das mentiras passadas que o deixou sozinho e o fez perder tudo, como a loja e os amigos. A reviravolta dos capítulos seguintes mostra como Chip descobre o lado positivo de ser honesto. Após um período afastado, ele retorna a Venice, na Califórnia, para um recomeço. A sequência pode ser uma nova chance para a trama.